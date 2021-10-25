ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde aldıkları ihbar üzerine refah kontrolü yapmak amacıyla bir eve ziyarete giden polisler gördükleri sahne ile dehşete kapıldı.

Girdikleri evde terk edilmiş halde üç çocuk bulan polisler, evde yaptıkları inceleme ile dehşetin boyutunu anladı.

İSKELET DÖRDÜNCÜ KARDEŞ OLABİLİR

Yaşları 7, 10 ve 15 olan çocukların evde bir iskelet ile birlikte kaldıkları ortaya çıktı. İnsan kalıntılarının çocukların başka bir kardeşi olduğu düşünülürken küçük çocuklar, sosyal hizmet ekiplerine teslim edildi.

"Bu korkunç bir durum, gerçekten korkunç. Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum ve böyle bir şeyi hiç duymamıştım bile. Şok içindeyim." şeklinde konuşan polis şefi Ed Gonzalez olayın şokunu basın ile paylaştı.

CESEDİN ÇÜRÜYÜP İSKELETE DÖNMESİNE ŞAHİT OLMUŞLAR

Evde ne zamandır tek başlarına oldukları bilinmeyen çocukların bir cesedin çürüyüp iskelete dönüşmesini izledikleri düşünülüyor.

İskeleti bulunan ve dördüncü kardeş olduğu düşünülen çocuğun ise nasıl öldüğü henüz bilinmiyor.

Polis, çocukların bulunduğu eve isimsiz bir şahsın yaptığı ihbar aramasıyla ulaşmış. Görevliler ise konunun profesyoneli olmalarına rağmen gördükleri manzara karşısında adeta dehşete kapılmışlar.

Çocukların ebeveynlerinin kimliği ve nerede oldukları, yanlarında bulunan diğer çocuğun kimliği ve ölüm sebebi soruşturma sonucunda belli olacak.