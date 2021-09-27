Kontrollü güç

Hemen bugün Mars ve Satürn arasında gerçekleşen olumlu üçgen açı gücümüzü kontrol etmemiz, sabırlı olmamız önemi taşıyor. Bizi harekete geçiren gezegen, kontrol edilemeyen ani davranışlarımızdan da sorumlu olan Mars, Satürn’den alacağı bu olumlu destekle enerjimizi kontrol etmemizi sağlayacak. Güç ve dayanıklılık getirecek ve uzun soluklu olabilecek işlerimizi bugün başlatmamız çok faydalı olabilir. Mars Terazi burcunda hareket ettiği için özellikle ikili ilişkilerde denge bulmak ve anlaşmak için bu olumlu enerjiyi kullanabiliriz.

YENİ FIRSATLAR ZAMANI

Güneş’in Ay Düğümleri ile olumlu açısının da kesinleşeceği bugün kadersel etkilere son derece açık bir günde olduğumuzu hatırlatıyor. Bugün 3 derece Terazi burcundan transit eden Güneş, 3 derece İkizler/Yay aksındaki Ay Düğümleriyle üçgen ve altmışlık açısını kesinleştiriyor. Kendimizi gerçekleştirmek yolunda olumlu fırsatları yakalayabileceğimiz Güneş-Kuzey Ay Düğümü üçgeniyle son derece güvenli, kendinden emin bir davranış sergileyebiliriz. Hayatımızda yeni fırsatlar kendini gösterebilir. Özellikle hayatımızdaki otorite figürlerinden destek alabiliriz. Kadersel işbirlikleri kendini gösterebilir.

YILIN SON MERKÜR RETROSU

İletişim gezegeni Merkür, yılın son retro hareketine hazırlanıyor. Bugün sabah saatlerinde durağan hareketine başlayıp, Salı sabahı itibarıyla da geri hareketi başlayacak. Terazi burcundaki geri hareketi 20 Ekim’e kadar sürecek. Retro olan gezegenlerin karmik bağlantıları açığa çıkarmasından daha önce bahsetmiştik. Merkür’ün retro hareketiyle iletişimde etkisini hissedeceğiz.

VENÜS ÜÇLÜ ETKİSİ

Haftamızda ikili ilişkilerimize yönelik etkilere baktığımızda Venüs’ün Neptün, Jüpiter ve Plüton ile kontaklarını görüyoruz. 29 Eylül Çarşamba günü Venüs ve Neptün arasında gerçekleşecek olumlu üçgen açı hayallerini kurduğumuz ilişkiyi gerçekleştirmemize yardımcı olabilir. Nazik ve empatik yaklaşımımız hem çevremizle olan etkileşimimizi hem de özel ilişkimizi güzel bir boyuta taşıyabilir. Yeni başlayacak ilişkilerde tabi ki aldanmalar ve gerçekleri görememe etkisi olabilir. Sonucu zaman gösterecektir. O yüzden dikkatli olmamızda da fayda var.

1 Ekim Cuma günü astrolojinin en büyük iki iyicil gezegeni gergin bir kare açıyla ilişkilerimize etki edecek. Kare açı her ne kadar zorluk getirse de iki iyicil gezegen olan Venüs ve Jüpiter ilişkilerimize gelişmeler de getirebilir. Hislerimizin normalden daha yüksek bir oktava çıkması söz konusu olduğundan kendimizi ifade ederken bir ayağımızı yere basmamız faydalı olabilir. Jüpiter’in kontaklarında her zaman abartma olduğunu unutmayalım. Bu enerji sosyal hayatımızı da hareketlendirebilir.

Venüs’ün bir sonraki açısı, ertesi gün 2 Ekim’de Plüton’la yapacağı olumlu altmışlık olacak. Jüpiter’den gelen egzajare etkisi devam ederken duygularımız derinleşecek. İlişkiler daha yoğun bir boyuta taşınacak.

Venüs’ün bu hafta peş peşe yapacağı bu açılarla duygusal olarak oldukça etkileneceğiz ve bu etkiyi ilişkilerimize yansıtacağız. Ani kararlar almadan durum değerlendirmesi yapmak ve harekete geçmeden önce bir nefes almak son derece faydalı olabilir. Haftanız güzel geçsin ve her şey gönlünüzce olsun.