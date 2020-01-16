Kontrtenor Nuri Harun Ateş “Barok Masallar” ile yeniden sahnede

Nuri Harun Ateş, bir yanda Dede Efendi’den Vivaldi’ye Barok dönemin seçkin eserlerini yorumlarken diğer yanda o dönemin eğlence hayatını masal formunda dinleyici ile paylaşıyor. Nuri Harun Ateş, Hilton La Gazetta Sahne'de “Barok Masallar” konseptiyle sahne alacak.

Seslendirdiği aryalarla büyük yankı uyandıran, opera konusunda Türkiye’yi yurt dışında temsil eden, birçok ödüle layık görülen Kontrtenor Nuri Harun Ateş, 'Barok Masallar' ile sahneye çıkıyor.

Aryaları Kent Ozanlarımızın Müziği ile buluşturuyor

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük beğeni toplayan Barok Masallar konseriyle sahne alacak olan Nuri Harun Ateş bu sahne konseptinde seslendirdiği aryaları Kent Ozanlarımızın Müziği’nin en ünlü şarkılarıyla buluşturuyor.