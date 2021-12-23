Konuşamayan kız kardeşiyle iletişim için uygulama geliştirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Archer Calder, Bainbridge-Ropers sendromundan mustarip 14 yaşındaki kız kardeşi Della'nın konuşamama engelini aşması için bir uygulama geliştirdi. CNN, Archer Calder'ı kodlama yeteneklerini kullanarak Freespeech (konuşma özgürlüğü) adlı web tabanlı uygulama geliştirmeye iten nedenleri haberleştirdi.

Freespeech'in basit tasarımlı sitesine internet erişimi olan her türlü cihazdan (telefon, tablet ve bilgisayar) erişilebiliyor. Web sitesi, kullanıcıların kelimeleri temsil etmek için seçtikleri resimlerle tuşları programlamasını sağlıyor. Tıklandığında, kelime yüksek sesle duyuluyor.

Archer'ın "Hiçbir zaman nörotipik bir kardeşle büyümedim, bu yüzden karşılaştırma yapmak benim için zor. Ama kesinlikle çok inatçı olduğunu söyleyeceğim. İşler istediği gibi gitmezse, bunu size bildirir" diye anlattığı Della, ailesi ve bakıcılarıyla iletişim kurmak için el işaretleri ve kısa seslerin kombinasyonunu kullanarak büyüdü.

Pahalı AAC uygulamalarından hayal kırıklığı

Della, ergenliğinin ilk yıllarında, konuşma veya dil becerilerinde sorun yaşayan insanlara yardımcı olmak için tasarlanmış, artırıcı alternatif iletişim (AAC) uygulamalarıyla tanıştı. Ancak sonuçlar ailesini hayal kırıklığına uğrattı.

Annesi Caitlan Calder, "Della'nın cümlelerle konuşup onun için yaptığımız her şey için ne kadar harika hissettiğini ve minnettar olduğunu bana söyleyeceğini düşünmüştüm. Ama hiç de öyle olmadı" dedi.

Denedikleri ilk uygulamayı kullanmayı reddeden, ardından satın aldıkları ikinci cihazı kıran Della için hangisinin en iyi sonucu verdiğini görmek çabasıyla farklı AAC uygulamalarını denemenin maliyeti, ailenin belini büktü. Zira bazı donanım tabanlı cihazların fiyatı birkaç bin doları bulduğundan bazı uygulamalar çok pahalı olabiliyor.

Archer, insan olmanın temelini oluşturduğuna inandığı iletişim yeteneğine kavuşmak için kendileri gibi ailelerin maddi fedakarlık yapmak zorunda kalmasının haksızlık olduğunu düşündü.

Archer için Ocak 2020'de üzerinde çalışmaya başladığı Freespeech hala devam eden bir süreç. Şu anda yazılımı internet bağlantısı olmadan kullanılabilir hale getirme planları üzerinde çalışan delikanlı, kendisine ulaşıp uygulamanın ailelerine ne kadar yardımcı olduğunu anlatan onlarca kişinin kendisini cesaretlendirdiğini belirtti: