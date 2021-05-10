Konuşmada gecikme ilk işaret olabilir

DİSLEKSİ NEDİR?

Özel öğrenme güçlüğü çatısı altında değerlendirilen sorunlardan biri. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, uygun eğitim almalarına rağmen okuma, yazma ve matematik becerilerinin birinde veya hepsinde sorun yaşar. Okumada güçlük yaşanması disleksi, yazma alanında güçlük yaşanması disgrafi ve matematik alanında güçlük yaşanması diskalkülidir. En sık görülen ve en bilinen form disleksidir. Özel öğrenme güçlüğü zekası normal ve normalin üstündeki çocuklarda ortaya çıkar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disleksi ile ilgili ilk belirtiler genellikle konuşma problemleridir. Bu çocuklar beklenenden geç konuşurlar, konuşma seslerini karıştırırlar. Kelime öğrenmede, kavram öğrenmede zorluk yaşarlar. Örneğin, gece-gündüz, gitmek-gelmek gibi bazı kavramları karıştırabilirler. Konuşma dilindeki problemlerin yanında hafıza ve motor becerilerinde de zayıflık fark edilebilir. Unutkanlık, yönergeleri takip edememe, sakarlık, küçük kazalar, bisiklete binememe, ip atlayamama gibi belirtiler görülebilir.

AİLELER NE ZAMAN DİSLEKSİDEN ŞÜPHELENMELİ?

Disleksi ,genellikle okulun başladığı dönemde öğrenmede güçlük şeklinde fark edilir. Çocuk okumayı sökmede zorlanır. Bazı durumlarda özel öğrenme güçlüğü belirtileri fark edilemez ve çocuk sürekli zorlanarak, yaşıtlarından geri kalarak okula devam eder. Okulda bilgi edinme hızı arttıkça çocuğun akranları ile arasındaki fark daha da açılır ve kapatılması güç bir fark ortaya çıkar. Teşhis için ailelerin dikkati çok önemli.

HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR?

Disleksik olunmaz, disleksik doğulur. Konuşma dilinin öğrenilmesinde gecikmeler en erken belirtiler olabilir. Çocuklar ilk kelimeleri 1-2 yaş civarında öğrenirler ve söylerler. İlk kelimelerin 15 aya kadar söylenememesi konuşmada gecikme olarak kabul edilir ve disleksi işareti sayılabilir. Sonrasında da cümlelerin söylenmesinde, renklerin, kavramların öğrenilmesinde gecikmeler gözlenebilir.