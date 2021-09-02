Konuşulması zor konular: Çocuğumun sevgilisi var

Pek çok aile çocuğunun ortaokul – lise yıllarında sevgilisi ya da flörtü olmasını uygun bulmuyor. Bu yüzden pek çok ergen sevgilisini, çıktığı kişiyi ailesine söylemekten çekiniyor. Ergenlik çağında yaşanan romantik ilişkiler gencin toplumsal cinsiyet kimliğinin gelişimi açısından önem taşıyor. Aynı zamanda gencin romantik ilişkilerde sağlıklı sınırları öğrenmesi için olanak sağlıyor.

Çocuğumun Sevgilisi Varmış, Ne Yapacağım?

Ebeveynlerin en çok tedirgin oldukları konulardan biri çocuklarının romantik ilişkileri ile ilgili yaklaşımları oluyor. “Bana söylemedi ama ben sevgilisi olduğunu biliyorum, bunu ona söylemem gerekir mi?” Sevgilisi olduğunu neden benimle paylaşmıyor? Sevgilisi olduğunu söyledi ne desem bilemedim” gibi konularda kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar.

ÇOCUĞUNUZUN SEVGILISI OLDUĞUNU ÖĞRENDIĞINDE NE YAPMALISINIZ?

Çocuğunuzun sevgilisi olduğunu ondan değil başka bir kaynaktan öğrendiyseniz kendisi sizinle paylaşana kadar bekleyin.

Sizinle paylaşması için küçük teşviklerde bulunabilirsiniz fakat çocuğunuzu bu konuda zorlamayın. İlişkisini ve hayatıyla ilgili diğer konuları paylaşabilmesi için size güvenmesi şart. Eğer güven duymuyorsa bu konuları anlatmaktan kaçacaktır. Bu yüzden küçük yaştan itibaren sağlıklı bir iletişimle güven ortamının oluşması önemli.

Çocuğunuz sizinle böyle bir şeyi paylaştığında aşırı bir tepki vermekten kaçının. “Ayıp, günah, daha bu yaşta ne sevgilisi” gibi tepkiler verirseniz sizinle bir daha böyle bir paylaşımda bulunmayacaktır. Bunun yerine ona ne hissettiğini ve düşüncelerini sorun. Böylece onun gözünden neler olup bittiğini görebilirsiniz. Çocuğunuza sürekli ilişkisini sormaktan kaçının. Onun size anlatması için uygun ortamı yaratın.

Çocuğunuzun bu ilişkide kendisini ve ilişkileri öğrendiğini unutmayın. Bu deneyimlerle kendi sınırlarını belirlemeyi deneyimliyor. Eğer sakıncalı bir durum görüyorsanız (çok erken yaşta flört gibi) çocuğunuza gördüğünüz riskleri, konu hakkındaki düşüncelerinizi açıkça anlatın. Suçlayıcı bir tondan uzak, yalnızca kaygılarınızı ifade etmeye özen gösterin.

Her durumda çocuğunuzun yanında olduğunuzu ve yaşadığı her şeyi sizinle paylaşabileceğini hissettirin.



