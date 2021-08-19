Konuşulmayan konuları konuşmak

Çocuğunuz büyür. Ön ergenlikle birlikte çocuğunuzda birçok değişim meydana gelir. Bedenlerindeki değişimlerin yanında karşı cinsle olan ilişkiler, duygu durumlarındaki değişiklikler, kendini beğenme beğendirme, gelecekle ilgili kaygılar gibi birçok soru işareti söz konusu olur. Çocuğunuzla bunları konuşmanız gerekiyor.

NEDEN KONUŞMAKTAN KAÇIYORUZ?

Aileler için belki de en zor konu, çocuklarıyla bu konuları konuşmak. Kültürümüzde bu konuların ayıp kabul edilmesi ve tabu olması, anne-babaların kendi ebeveynlerinden böyle bir yaklaşım görmemeleri, çocukların büyüdüklerinin görmezden gelinmesi gibi sebeplerle konuşmalar çoğunlukla erteleniyor. Ebeveynçocuk arasındaki sınırların etkileneceği endişesiyle anne babalar kendilerini geri çekiyorlar ve konuyu yok saymayı tercih ediyorlar.

CEVABI YANLIŞ YERDE ARAYABİLİRLER

Ergenliğe alışmaya çalışan çocuklar kendisinde neler olduğu, neler olacağı, bunlara nasıl ayak uyduracağıyla ilgili birçok konuyu merak eder. Ancak ayıplanacağı ya da yargılanacağı gibi endişelerle merak ettiklerini ebeveynlerine sormak yerine internete danışmayı tercih ederler. İnternetten edinilen bilgilerin doğruluğu tartışılır elbette.

KENDİ HALİNE BIRAKMAYIN YANLARINDA OLUN

Ebeveynler kendilerine soru sorulmadığı için ergenlik ve cinsellikle ilgili açıklamada bulunma ihtiyacı duymazlar. Oysa çocuk ve genç için bu bilgilerin aileden alınabilmesi oldukça önemlidir. Aileyle bu konuların konuşulabilir olması çocuğun sağlıklı kaynaklardan bilgi edinmesini kolaylaştırır. Cinsel gelişime yönelik bilgi edinmek gençlerin üzerindeki baskıyı ve kaygıyı önemli ölçüde azaltır.

BU KONUŞMALAR NASIL YAPILMALI?

Cinsellikle ilgili soruların başladığı 3 yaş itibarıyla çocuk yaşıyla uygun şekilde bilgilendirilmelidir. Küçük yaştan itibaren cinsel gelişim ve mahremiyetle ilgili konuşmaların yapılması ergenliğe girişte bu konuları konuşmayı kolaylaştırır. Ancak bu konulardan bahsederken ayıp, günah, çirkin, ahlaksız gibi etiketlemelerden uzak durulması gerekir. Uygun ortamlar değerlendirilebilir. Banyo yaparken, giyinirken bahsi geçtiğinde bu konularla ilgili bilgilendirme yapılabilir. Çocuk bir soru sorduğunda geçiştirmeye çalışmak yerine doğru şekilde cevaplanmaya çaba gösterilmelidir. Cinsel eğitimin çocuğun hemcinsi tarafından verilmesi daha uygundur. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de çocuk kime sorduysa yanıtın ondan gelmesidir.

MUTLU SON MÜMKÜN

İletişim kurarken ailenin hoşgörülü, yargısız, telaşsız ve açık iletişim kurabilmesi çok önemlidir. Ancak bu bilgi alışverişi sağlanabildiğinde çocuk ailesine güven duyabilir, ihtiyaç duyduğunda onları sığınacak liman olarak görebilir.



