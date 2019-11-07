Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı

Yüzde 10'luk KDV farkı

KDV indirim kararı, 8 Eylül 2016 ile 31 Mart 2017 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihler arasında yapılan teslimlerde, devirlerde geçerliydi. Ancak yüzde 18 KDV oranı baz alınarak satılan konutlarda henüz dairesi teslim edilmeyenler için aradaki yüzde 10’luk KDV indiriminin inşaat şirketine mi yoksa konut alıcısına mı ait olacağının belirsizliği vardı. Bazı inşaat şirketleri, kendilerine ait olduğunu iddia ettiği fark KDV’yi konut alıcısına iade etmemişti.

10 yıl içinde dava açma hakkı

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 26 Eylül 2019 tarihinde bu konudaki belirsizliği ortadan kaldıran emsal bir karara imza attı. Mahkeme, inşaat şirketinin KDV’yi son kullanıcıdan alıp Maliye’ye ödemesi gereken bir aracı olduğunu, Maliye’ye bu yüzde 10 farkı ödemediğine göre de sebepsiz zenginleştiğini belirtip aradaki yüzde 10 farkın inşaat şirketine değil tüketiciye ait olduğunu belirterek inşaat şirketinin bu yüzde 10 farkı iade etmesi gerektiğine hükmetti. Bu şekilde ev alanlar, ev tesliminden itibaren 10 yıl içinde dava açabilir. Ayrıca aradaki farkın alınabildiğini öğrenenler de 2 yıl içinde dava açma hakkına sahip.

Örnek olay ve vergi farkı

Davaya konu örnek olayda davacı, bir inşaat projesinden 2 konut aldı. Her iki konut için de 92 bin 462 lira olan KDV ile birlikte 606 bin 136 lirayı konut tesliminden önce firmaya ödedi. Ancak KDV indirimi sonrası firmanın KDV hariç tutarı 510 bin 625 liradan, 557 bin 906 liraya çıkardığı yüzde 8 KDV ile konutların satış bedelini 602 bin 538 lira olarak fatura ettiği yani yüzde 10’luk indirimi (47 bin 280 lirayı) alıcıya yansıtmadığı ve bu tutarı da Maliye’ye ödemediği tespit edildi. Bu nedenle konut alıp dava açan vatandaş mahkeme tarafından haklı bulundu.