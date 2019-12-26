Konut alımında ve kirada önemli şart

Türkiye’de mesken olarak kullanılan tüm binalara alınması yasal zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) başvuruları için son haftaya girildi. Bu belgede yapıların enerji sınıfı A’dan G’ye gösteriliyor. A sınıfı belgeler en verimli, G sınıfı belgeler ise en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. EKB’si olmayan binaların 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılamayacak.

1 milyona yaklaştı

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, mevcut durumda Türkiye’de EKB alan bina sayısının 1 milyona ulaştığını, 8 milyonun üzerinde binanın daha bu belgeyi alması gerektiğini söyledi. Kalsın, “EKB ile sağlanacak enerji tasarrufu 5 yılda 3.2 milyar lira olarak öngörülüyor. Binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün” dedi.