Çanakkale Boğazı'na inşa edilen ve 18 Mart 2022’de hizmete girecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek.

İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bu durum emlak fiyatlarına da yansıdı. Hürriyet'in haberine göre, en değerli ilçeler bakın nereler oldu...

Endeksa verilerine göre Çanakkale’de yıllık değer artışı konutlar için yüzde 32, arsalar için yüzde 38, araziler için ise yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti. Çanakkale genelinde ortalama konut satış fiyatı 3 bin 866 TL, ortalama konut fiyatı 429 bin 126 TL. oldu. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alacak köprü bu iki ilçedeki gayrimenkul değerlerini de artırdı.

Arsa, arazi ve konut fiyatları en yüksek ilçeler nereler oldu?

Çanakkale ilçelerinde arazi fiyatları

İlçe: Yenice

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 21

İlçe: Bayramiç

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 26

İlçe: Çan

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 27

İlçe: Biga

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 29

İlçe: Gelibolu

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 31

İlçe: Ezine

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 55

İlçe: Merkez

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56

İlçe: Ayvacık

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 75

İlçe: Lapseki

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 83

İlçe: Gökçeada

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 95

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 142

Çanakkale ilçelerinde arsa fiyatları

İlçe: Çan

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 317

İlçe: Bayramiç

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 479

İlçe: Biga

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 721

İlçe: Gökçeada

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 791

İlçe: Lapseki

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 842

İlçe: Ayvacık

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 854

İlçe: Ezine

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 914

İlçe: Eceabat

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 1.238

İlçe: Merkez

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 2.105

Çanakkale ilçelerinde konut satış fiyatları ve değer değişimi

İlçe: Bayramiç

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.511

Satış Fiyatı (TL): 274.120

Yıllık Değer Değişimi (%): 18,95

İlçe: Çan

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.591

Satış Fiyatı (TL): 278.740

Yıllık Değer Değişimi (%): 27,82

İlçe: Biga

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.928

Satış Fiyatı (TL): 284.200

Yıllık Değer Değişimi (%): 28,42

İlçe: Yenice

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.940

Satış Fiyatı (TL): 376.515

Yıllık Değer Değişimi (%): 40

İlçe: Gelibolu

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.116

Satış Fiyatı (TL): 362.040

Yıllık Değer Değişimi (%): 33,56

İlçe: Lapseki

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.206

Satış Fiyatı (TL): 380.875

Yıllık Değer Değişimi (%): 37,01

İlçe: Eceabat

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.526

Satış Fiyatı (TL): 448.890

Yıllık Değer Değişimi (%): 31,27

İlçe: Merkez

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.028

Satış Fiyatı (TL): 427.680

Yıllık Değer Değişimi (%): 31,03

İlçe: Ezine

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.084

Satış Fiyatı (TL): 517.440

Yıllık Değer Değişimi (%): 44,67

İlçe: Ayvacık

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.227

Satış Fiyatı (TL): 658.696

Yıllık Değer Değişimi (%): 48,37

İlçe: Gökçeada

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.797

Satış Fiyatı (TL): 439.872

Yıllık Değer Değişimi (%): 54,05

İlçe: Bozcaada

Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 18.235

Satış Fiyatı (TL): 1.987.920

Yıllık Değer Değişimi (%): 37,67