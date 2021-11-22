Konut, arsa ve arazi fiyatlarını uçurdu! İşte Çanakkale Köprüsü ile değerlenen ilçeler
Çanakkale'deki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale'de köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirlik kolaylaştı, bu durum emlak fiyatlarına da yansıdı. İşte Çanakkale'deki değerli ilçeler...
22 Kasım 2021, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çanakkale Boğazı'na inşa edilen ve 18 Mart 2022’de hizmete girecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek.
İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Bu durum emlak fiyatlarına da yansıdı. Hürriyet'in haberine göre, en değerli ilçeler bakın nereler oldu...
Endeksa verilerine göre Çanakkale’de yıllık değer artışı konutlar için yüzde 32, arsalar için yüzde 38, araziler için ise yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti. Çanakkale genelinde ortalama konut satış fiyatı 3 bin 866 TL, ortalama konut fiyatı 429 bin 126 TL. oldu. Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alacak köprü bu iki ilçedeki gayrimenkul değerlerini de artırdı.
Arsa, arazi ve konut fiyatları en yüksek ilçeler nereler oldu?
Çanakkale ilçelerinde arazi fiyatları
- İlçe: Yenice
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 21
İlçe: Bayramiç
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 26
- İlçe: Çan
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 27
- İlçe: Biga
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 29
- İlçe: Gelibolu
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 31
- İlçe: Ezine
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 55
- İlçe: Merkez
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
- İlçe: Ayvacık
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 75
- İlçe: Lapseki
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 83
- İlçe: Gökçeada
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 95
- İlçe: Bozcaada
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 142
Çanakkale ilçelerinde arsa fiyatları
İlçe: Çan
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 317
- İlçe: Bayramiç
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 479
- İlçe: Biga
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 721
- İlçe: Gökçeada
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 791
- İlçe: Lapseki
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 842
- İlçe: Ayvacık
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 854
- İlçe: Ezine
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 914
- İlçe: Eceabat
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 1.238
- İlçe: Merkez
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2): 2.105
Çanakkale ilçelerinde konut satış fiyatları ve değer değişimi
- İlçe: Bayramiç
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.511
Satış Fiyatı (TL): 274.120
Yıllık Değer Değişimi (%): 18,95
- İlçe: Çan
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.591
Satış Fiyatı (TL): 278.740
Yıllık Değer Değişimi (%): 27,82
- İlçe: Biga
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.928
Satış Fiyatı (TL): 284.200
Yıllık Değer Değişimi (%): 28,42
- İlçe: Yenice
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.940
Satış Fiyatı (TL): 376.515
Yıllık Değer Değişimi (%): 40
- İlçe: Gelibolu
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.116
Satış Fiyatı (TL): 362.040
Yıllık Değer Değişimi (%): 33,56
- İlçe: Lapseki
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.206
Satış Fiyatı (TL): 380.875
Yıllık Değer Değişimi (%): 37,01
- İlçe: Eceabat
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.526
Satış Fiyatı (TL): 448.890
Yıllık Değer Değişimi (%): 31,27
- İlçe: Merkez
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.028
Satış Fiyatı (TL): 427.680
Yıllık Değer Değişimi (%): 31,03
- İlçe: Ezine
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.084
Satış Fiyatı (TL): 517.440
Yıllık Değer Değişimi (%): 44,67
- İlçe: Ayvacık
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.227
Satış Fiyatı (TL): 658.696
Yıllık Değer Değişimi (%): 48,37
- İlçe: Gökçeada
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.797
Satış Fiyatı (TL): 439.872
Yıllık Değer Değişimi (%): 54,05
- İlçe: Bozcaada
Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 18.235
Satış Fiyatı (TL): 1.987.920
Yıllık Değer Değişimi (%): 37,67