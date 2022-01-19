Konut fiyatında artış rekoru: Yüzde 50.5

Konut fiyatlarındaki artış rekora doymuyor. Salgının ve kurdaki artışın etkisiyle inşaat maliyetinde yaşanan büyük yükseliş ile yeterli konut arzının bulunmaması fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın Kasım 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.5, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak da yüzde 19.7 yükseliş oldu. Bu artış, tüm zamanların rekoruna işaret etti. Yeni konutlarda yüzde 58.9 fiyat artışı görüldü.

MUĞLA ZİRVEDE

Konut fiyatlarındaki artış İstanbul’da yüzde 50.9, Ankara’da yüzde 46.3 ve İzmir’de yüzde 49.5 seviyesinde gerçekleşirken, pandemi sonrasında gözde olan yazlık bölgeler zirvedeki yerini korudu. Artışta ilk sırada yüzde 62.1 ile Aydın, Muğla, Denizli bölgesi yer aldı. İkinci sıraya yüzde 61.6 ile Diyarbakır, Şanlıurfa bölgesi çıktı. Yazlık bölgelerden Antalya, Burdur, Isparta ise yüzde 59.1 artış ile üçüncü sırada yer aldı.