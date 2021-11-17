Konut fiyatlarında rekor artış

Konut fiyatlarındaki artış rekora doymuyor. Salgının ve döviz kurlarındaki artışın ardından inşaat maliyetinde yaşanan büyük yükselişle konut arzının azalması fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın Eylül 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.5, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak da yüzde 13.3 yükseliş yaşandığını gösteriyor. Yüzde 35.5’lik bu artış, tüm zamanların rekoruna işaret etti.

AYDIN, MUĞLA FARKI

Konut fiyatlarındaki artış İstanbul’da yüzde 32.6, Ankara’da yüzde 30.9 ve İzmir’de yüzde 34.8 seviyesinde gerçekleşirken, pandemi sonrasında gözde olan yazlık bölgeler zirvedeki yerini korudu. Artışta ilk sırada yüzde 53.7 ile Aydın, Muğla, Denizli bölgesi yer aldı. İkinci sıraya yüzde 45.9 ile Diyarbakır, Şanlıurfa bölgesi çıktı. Yazlık bölgelerden Antalya, Burdur, Isparta bölgesi ise yüzde 44.6 artış ile üçüncü sırada yer aldı.

SIFIR EVDE ANKARA

Merkez Bankası’nın Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de rekor kırdı. Birinci el konutları raporlayan endeks, eylülde yüzde 43.54 yükselişle tüm zamanların zirvesine çıktı. Yeni konutlarda fiyat artışının ilk sırasında Ankara yer aldı. Ankara’da sıfır konutların fiyatı yüzde 46.5 artarken, bu rakam İzmir’de yüzde 39.3 ve İstanbul’da yüzde 39.1 olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMA METREKARE İSTANBUL’DA 7.528 LİRA

Konutta metrekare birim fiyatları da ilk kez 5 bin lirayı geçti. Merkez’in verilerine göre, Türkiye genelinde eylül ayında ortalama metrekare fiyatı 5 bin 11 lira oldu. Bu veri, Türkiye’de 100 metrekare bir evin fiyatının ortalama 501 bin 100 lira olduğu anlamına geliyor. İstanbul’da metrekare fiyatı ortalama 7 bin 528 liraya çıkarken, İzmir’de 6 bin 76 lira, Ankara’da ise 3 bin 631 lira seviyesinde bulunuyor.

HENÜZ MALİYETLERİN TAMAMI YANSIMADI

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut üreticilerinin, projelerdeki maliyetlerin tamamını yansıtmadığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Son iki yıl içinde başlamış ve devam eden konut fiyatlarındaki artışlar yüzde 20-30 aralığında seyrediyor. Özellikle demir, çimento ve beton gibi temel girdi maliyetleri eskiye dayanan projelerde, bu seviyelerde makul bir fiyat artışı var. Ancak fiyatları son iki yıl içinde normalin üzerinde yükselen arsa, çimento, demir gibi girdi maliyetlerinden dolayı, yeni projelerdeki fiyat artışı yüzde 60’ların üzerinde gerçekleşecek.”

UCUZU DA PAHALISI DA ZAMLANIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan ‘sahibindex Konut Piyasası Görünümü’ raporunda konut arzı azalırken talepte görülen yüksek artışın fiyatların yükselmesine sebep olan bir etken olduğu vurgulandı. Hem lüks hem de ucuz konut fiyatlarındaki artış hızının yükseldiği ifade edilen raporda, “Ucuz konutlardaki fiyat artışlarının lüks konut fiyat artışlarının gerisinde kalması ucuz konutların daha kolay satılmalarına sebep olduğu söylenebilir” denildi.

YAZ SEZONUNU BEKLEMEYE BAŞLADILAR

Muğla, koronavirüs salgını başladığından itibaren hem yerli hem de yabancının gayrimenkulde gözdesi haline geldi. Bu durum fiyatlara da yansıdı ve Muğla son 1.5 yıldır fiyat artışında zirveyi kimseye kaptırmıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Temsilciliği Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar, şu anda bölgede alım talebinin halen devam ettiğini belirterek, “Dövizdeki hareket ile birlikte fiyatlar tekrar yukarı doğru hareketlendi. Fiyat yükselten ev sahiplerimizin sayısı oldukça fazla. Yaz sezonunu beklemek için mülklerini ilandan çekenler oluyor” bilgisini paylaştı.