Konut kredilerinde kampanya! İşte faiz oranları ve ödeme planları

Konut kredileri ev almak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. 10 yıla kadar vade imkanı ile sunulan konut kredilerinin faiz oranları ve ödeme planları ise yine kredi miktarı ve vadeye göre değişiklik gösteriyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları ile ödeme planlarını sizler için bir araya getirdik….

AKBANK KONUT KREDİSİ: (100 BİN TL)

Vade: 5 yıl

Aylık Taksit: 2 bin 455,25 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,37

Toplam geri ödeme: 149 bin 091,50TL

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ: (100 BİN TL)

Vade: 5 yıl

Aylık Taksit: 2 bin 455,25 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,37

Toplam geri ödeme: 149 bin 051,00 TL

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ: (100 BİN TL)

Vade: 5 yıl

Aylık Taksit: 2 bin 474,52 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,40

Toplam geri ödeme: 150 bin 646, 20 TL

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ: (100 BİN TL)

Vade: 5 yıl

Aylık Taksit: 2 bin 513,30 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,46

Toplam geri ödeme:152 bin 523,00 TL

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ: (100 BİN TL)

Vade: 5 yıl

Aylık Taksit: 2 bin 455,25 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,37

Toplam geri ödeme: 148 bin 915,00 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ (100 BİN TL)

Vade: 5 yıl

Aylık Taksit: 2 bin 455,25 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,37

Toplam geri ödeme: 148 bin 751,24 TL

HALKBANK KONUT KREDİSİ (100 BİN TL)

Vade: 5 yıl

Aylık Taksit: 2 bin 461,66 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,38

Toplam geri ödeme: 149 bin 514,36 TL

TEB KONUT KREDİSİ (100 BİN TL)

Vade: 5 yıl

Aylık Taksit: 2 bin 545,88 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1,51

Toplam geri ödeme: 154 bin 546,14 TL



