Konut projelerine banka garantisi

Dekar Yapı, Yapı Kredi ile işbirliği yaparak, Türkiye’de ilk defa ‘Ödeme Korumalı Finans Modeli’ni hayata geçirdi. Bu model ilk kez Çekmeköy Ömerli’de yer alan Dekar Kıyıbahçe projesinde uygulanacak.

HER AY EKSPERTİZ

Dekar Yapı Başkanı Salih Kuzu, finansman modelini şöyle anlattı: “Banka önce projeye ilişkin fizibilite yaparak, onay verecek. Ardından şirkete ‘proje kredisi’ tahsis edecek ve alıcılara da konut kredisi verecek. Müşterilerden alınan peşinat, konut kredisi veya peşin ödemelerin tamamı banka tarafından bloke edilecek. Banka, her ay projeye ekspertiz yapacak. İnşaatın ilerlemesine göre gelirleri serbest bırakacak. Gelir yetersiz kalırsa, proje kredisinden finansman sağlanacak.”

GÜVENCE ALTINDA

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ise bu model ile projenin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasının güvence altında olacağını belirterek, “Tüketiciye sunulan daha güvenilir finansman modellerinin sektörü de hareketlendireceğini düşünüyoruz” dedi. Ülgen, bu finansman modelinin sektörde bugüne kadarki uygulamaları değiştireceğini söyledi.

500 MİLYONLUK PROJE

Yaklaşık 500 milyon lira değere sahip 244 adet konuttan oluşan Dekar Kıyıbahçe, metrekaresi 7 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla görücüye çıktı. Projede lansmana özel peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanıyor. Yapı Kredi ile liste fiyatı üzerinden yüzde 0.98 oran ile kredi kullanılabiliyor. Fiyatlar ise 1 milyon 85 bin liradan başlıyor. Dekar Kıyıbahçe’de evler, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 141 ve 200 metrekare arasında değişiyor. Tüm evlerin 40 ile 200 metrekare arasında değişen bahçeleri bulunuyor. İlk etap teslimleri Nisan 2020’de, projenin tamamının ise Mart 2021’de yapılacak.

DURGUNLUK GEÇİCİ

Salih Kuzu, uzun zamandır bu model üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Tüketici, son dönemde konut alımından uzak duruyor ya da sektördeki firmaların durumundan endişe ederek alımını erteliyor. Bu model ile müşterilerin ev alırken yaptığı tüm ödemeler garanti altına alınıyor” dedi. Sektördeki durgunluğa da dikkati çeken Kuzu, bu dönemin geçici olduğunu, satışların iyi olacağını düşündüklerini belirterek, bu nedenle yeni bir projeyi satışa çıkardıklarını söyledi.