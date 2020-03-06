Konut sigortası günlük 1 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor

Mapfre Sigorta Konut Sigortaları Danışman Direktörü Müge Büyükkarakaş, deprem sonrasında üzücü bir olay yaşanmaması için; konutlar için özel olarak geliştirdikleri Çağdaş Güvence Sigortası ile Zorunlu Deprem Sigortası’nın birlikte yaptırılması gerekliliğinin altını çiziyor.

16 milyon konutun %52'sinde zorunlu deprem sigortası bulunduğunu açıklayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sigorta yaptırması gereken daha 7 milyon civarında konut olduğunu ortaya koyuyor.

1 TL’den başlayan fiyatlar da var

Mapfre Sigorta’nın konutlara özel tasarladığı Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası’nın yangın; hırsızlık ve daha pek çok olumsuz durumu teminat kapsamına aldığını belirten Büyükkarakaş; ZDS ile konut sigortasının birlikte yapılmasının konutları tam olarak güvence altına aldığını söyledi.

Konut sigortası priminin; binanın yapı tarzı, brüt metrekaresi, kullanım şekli; yapının bulunduğu il, ilçe ve mahalleye bağlı olarak değişiklik gösterdiğini hatırlatan Büyükkarakaş; Mapfre Sigorta olarak günlük 1 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar ile konut sigortası yaptıklarının altını çizdi.

"Deprem teminatı eklenmeli"

Yanı sıra Zorunlu Deprem Sigortası ile konut sigortası arasındaki farkın çok iyi bilinmediğinin de altını çizen Büyükkarakaş; “Zorunlu Deprem Sigortası ile binanızda, depremin ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, infilak; tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde teminat altındadır. Bunların dışında kalan tüm teminatlarda oluşan riskleri minimuma indirmek için; deprem teminatı eklenmiş konut sigortalarının tercih edilmesi gerekir” dedi.

Deprem teminatı ikiye ayrılıyor

Konut sigortasına eklenen deprem teminatının, bina ve eşya olmak üzere iki gruba ayrıldığını aktaran Büyükkarakaş; “Bina Deprem teminatı, deprem kaynaklı olarak binada oluşan yıkılma ya da kısmi hasarın tazmini için kullanılır ve Zorunlu Deprem Sigortası ile bütünleşik çalışan bir teminattır.

Hasar anında öncelikle ZDS’nin limitleri doğrultusunda hasar ödemesi gerçekleşir; kalan tutar konut poliçesinin bina deprem teminat limitleri çerçevesinde karşılanır. ZDS poliçesi olmayan konutlarda bina deprem teminatı verilemez.

Eşya Deprem teminatı ise; herhangi başka bir poliçeye bağımlı değildir. Depremden kaynaklı evin içinde eşyalara gelen zarar poliçe limitleri çerçevesinde karşılanır” diye konuştu.



