Konut sigortasının karşılamadığı durumlar hangileri?

Konut sigortası yaptırırken sigorta kapsamında hangi hallerin olduğu önemlidir. Konut sigortasının karşılamadığı durumlar poliçe maddelerinde yazar ve böylece en doğru poliçe tercih edilebilir.

Sigorta şirketlerinde konut sigortalarının genel şartları her zaman aynıdır. Özel şartlarda ise değişiklikler görülür. Genel şartlara göre, sahip olunan sigortanın karşılamadığı durumlar şöyle:

• Savaş ve savaşın sebep olduğu her türlü olay, istila, yabancı düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların getirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.

• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan meydana gelen tüm zararlar. Radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının sonucunda gerçekleşen askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu tüm hasarlar.

• Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.

• Sigortalı varlıkların -yangın haricinde- kendi kusurlarından veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.

• Sigortalı varlıkların -yine yangın haricinde- işlenmek üzere veya başka bir nedenle ateşe tutulmasından, ateş bulunan bir yere atılmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri, lamba, mum, sigara ve benzeri şeylerle temasından doğan zararlar.

• Elektrikle çalışan her türlü motor, elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları nedeniyle uğrayacakları zararlar.

• Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması, benzeri şekilde deformasyonu, yıpranması, santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ya da motorlarda meydana gelen bütün zararlar.



