Konut teslim alırken bu detaylara dikkat!

Yıllarca bir ev sahibi olmanın hayalini kurdunuz. Yeterli birikime ulaşınca birçok projeyi gezdiniz, hesap yaptınız ve sonunda hem bütçenize uyan hem de içinize sinen bir konut satın aldınız. Ancak konutunuzun sadece maketini ya da örnek dairesini gördünüz. Evin taksitlerini öderken, teslim alacağınız günü heyecanla beklediniz. İşte o gün geldi çattı. Yaz aylarıyla birlikte birçok projede teslim günleri başladı. Evinizi teslim alırken daha sonra hayal kırıklığına uğramamak için sıkı bir kontrol yapmanız gerekiyor. İşte yapmanız gerekenler...

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Daireyi teslim alırken, yanınızda mutlaka sözleşmeniz olsun. Sözleşme maddelerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edin ve teknik şartnamede yazan malzemelerle evde kullanılan malzemeleri mutlaka karşılaştırın. Bu şekilde sözleşmede yazılan, örnek dairede bulunup teslim edilen dairede bulunmayan birçok unsur için tedbirinizi daha taşınmadan alabilirsiniz.

İNCE İŞÇİLİK

Binaya ve kendi dairenizden içeri girer girmez, ince işi gözlemleyin. Büyük konut projelerinde inşaatın hızlı ilerlemesi için her dairenin aynı işçinin elinden çıkması mümkün değil. İnce işçilikte daireler arasında ufak tefek farklılıklar olabilir ancak genel anlamda kalitesinin firmanın örnek dairede de taahhüt ettiği kalitede olması gerekir. Tüm daireyi duvardan seramiklere hatta pervazlara kadar kontrol edin.

TESİSAT

-Su, elektrik ve doğal gaz saatlerini ve dairenin içindeki tesisatı kontrol edin.

- Sayaçları kontrol ederek harcama var mı bakın.

-Evdeki tüm prizlerin, ışıkların çalışıp çalışmadığını denetleyin.

DUVARLAR

-Duvarların pürüzsüz olup olmadığına bakın.

-Eğer boya kullanılmışsa açılma, dalgalanma, ton farkı var mı inceleyin.

- Eğer duvar kağıdı varsa kağıtların ek yerlerinin düzgün yaptırıldığına ve kağıtta ton farkı olup olmadığına emin olun.

ZEMİN

-Parkenin darbe alıp almadığına, esneme olup olmadığına mutlaka bakın.

-Tabandaki seramiklerin kırık, çatlamış ve defolu (ton farkı) olup olmadığını da kontrol edin.

-Süpürgeliklerin duvara ve zemine birleşme yerlerinde ayrılma veya tam temasta olmama hali var mı inceleyin.

BANYO-TUVALET

- Banyo vitrifiyelerinin paslı olup olmadığı, eviye, lavabo ve duş bataryalarının özellikle giderlerinin su kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilmeli.

-Sifonun içini suyla doldurun çalıştırın.

-Banyo ve tuvalette zemine bol su dökün ve akıntının gider süzgecinde toplanıp toplanmadığına bakın.

KAPILAR

-Kapı geçiş profillerinin yerine düzgün montajlanmış olması önemli.

-Oda kapılarının (özellikle banyonun) kapanırken kasaya sürtünme yapıp yapmadığı ve kapandığı takdirde kilitlenebilirliği kesinlikle kontrol edilmeli.

- Ayrıca kapı stoperlerinin takılmış olmasına dikkat edin.

MUTFAK

-Örnek dairede gördüğünüz teşhir amaçlı konulan ankastre ürünlerin kendi dairenizde bulunup bulunmadığını tespit edin.

- Mutfak dolaplarının sağlam monte edilip edilmediğine, çekmece ve dolapların sorunsuz çalışıp çalışmadığına bakın.

- Şişme, kabarma, sızıntı var mı kontrol edin.