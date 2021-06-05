Konut vergilerinde yeni dönem!

İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak. Böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak.



