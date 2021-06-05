Ekonomi Konut vergilerinde yeni dönem!

Konut vergilerinde yeni dönem!

Ekonomi

Konut vergilerinde yeni dönem!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren imar planları ve konutta yeni dönem başladı. Bu süreçte değerli konutta vergi uygulaması devreye girerken, imar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek.

05 Haziran 2021, Cumartesi 09:22 Son Güncelleme:
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İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İlgili idare tarafından gerekli düzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yeni düzenlemeyle imar planlarında eskiden çokça görülen "h (yükseklik) serbest" ibaresi artık kullanılamayacak. Böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilmiş olacak.


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