Konutta 1 milyon barajı aşıldı

İnşaat maliyetlerinde yaşanan artışla birlikte yükselen fiyatlar ve yüzde 1’in üzerinde seyreden kredi faiz oranlarına rağmen konuta olan talep canlılığını koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 artışla 137 bin 401 konut satıldı. Böylece ilk 10 ayda satılan konut sayısı 1 milyon 86 bin 539 oldu. Bu konutların yalnızca 209 bin 904’ü krediyle alındı.

KREDİDE KIPIRDANMA

Ekim ayında kredili satışlar 5 aylık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artışla 28 bin 49 konut için kredi kullanıldı. Kamu bankaları Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank, 26 Ekim itibarıyla konut kredilerini yüzde 1.29’a düşürdüğünü duyurmuştu. Kampanyanın etkisinin kasım ayında hissedilmesi bekleniyor. Kredi kullanımındaki ivmeyle birlikte konut satışlarındaki yükselişin de süreceği öngörülüyor.

YABANCI HIZ KESSE DE REKORA DOĞRU

Ekimde yabancıya satıştaki artış sürse de yavaşladı. Ekimde yabancıya yüzde 12.1 artışla 5 bin 893 konut satıldı. Eylülde 6 bin 630 adet ile tarihi rekor kırılmıştı. Ancak 20 Eylül’de devreye giren otomatik değerleme sistemi sonrasında 1.8 milyar liralık satış iptal olmuştu. Bu nedenle yabancıya satış hız kesti. Uygulama yeniden düzenlendi ve yabancıya satış yapan firmalara eksper seçme hakkı getirildi. Uygulama, geçen hafta devreye girdi.

EN YÜKSEK PAYA ULAŞTI

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı tarihinde ilk kez yüzde 4.3’e yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde yüzde 38 artarak 43 bin 372 oldu. Bu rakam, 2019 ’da gerçekleşen 45 bin 483 adetlik zirveye çok yakın. Yabancıya satışta bu yıl yeni bir rekor seviyeye ulaşılması bekleniyor. Yıl sonu hedefi ise 50 bin olarak güncellendi.