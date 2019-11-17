Konutta büyük avantaj

Merkez Bankası’nın son üç toplantısında yaptığı üç indirimle faizi yüzde 24’ten yüzde 14’e kadar düşürmesi, kredi oranlarına da yansıdı. Merkez’in bu hamlesinin ardından kamu bankaları piyasaya öncülük yaparak konut kredi faizlerini 180 ayda yüzde 0.99’a çekmişti. Kamu bankalarının bu hamlesine karşılık, özel bankalardan da indirim beklentisi vardı. Şimdi özel bankalarda da indirim yarışı başladı. Bu durum, konut almak isteyenlerin elini rahatlattı.

Özelde 0.98'e indi

Son bir haftada özel bankalar da peş peşe yeni konut kredisi oranları açıkladı ve faiz oranı özellerde yüzde 0.98’e kadar indi. Hatta kampanyalı konut kredilerinde yüzde 0.95’e kadar oran bulmak mümkün. Şu anda Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre piyasada ortalama konut faiz oranı yıllık yüzde 13.01 seviyesinde. Yani konutta ortalama aylık faiz yüzde 1.08 oldu.

Anlaşmalıda 0.78

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78’e kadar indirdi.

Son 3,5 ayda 14.1 milyar liralık konut kredisi kullandırıldı

Konut kredilerindeki bu indirimler, konut alımında kredi kullanımına da hızla yansıdı. Kamu bankaları ilk indirimi 1 Ağustos itibarıyla yapmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre o dönemde konut kredilerinde toplam hacim 178 milyar 421 milyon liraydı.

BDDK’nın 8 Kasım tarihli verisine göre konut kredilerinin toplam büyüklüğü 192 milyar 602 milyon liraya ulaştı. Böylece son 3.5 ayda 14.1 milyar liralık konut kredisi kullandırılmış oldu.

Cebinizde kalıyor

Bu indirimlerle birlikte konut almanın maliyeti de oldukça ucuzladı. Örneğin piyasadaki ortalama faiz olan 1.08’le 120 ayda 100 bin liralık bir kredi çekildiğinde toplam maliyet 178 bin 889 lira oluyor.

Aynı kredi yüzde 0.99 oranla çekildiğinde 171 bin 333 lira, yüzde 0.79’da ise 155 bin 145 lira oluyor. Miktar arttıkça cebinizde kalan para da artıyor.

Asgari ücretliye özel oran

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde asgari ücretli ve dar gelirliye 20 yıl vadeyle ve kiradan daha ucuz bir maliyetle Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını duyurmuştu.

Kampanyanın detayları bu ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Türkiye’de tarihin en düşük faiz oranı Haziran 2013’te aylık yüzde 0.69 olmuştu. Bu kapsamda beklenti yüzde 0.50 civarında

Meltem KARA SÖYLEYENOĞLU / POSTA