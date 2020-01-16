Konutta dipten zirveye

2019 yılında konut satışlarının grafiği, Türkiye’de konut alıcısının faize ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Konut satışları, yılın ilk yarısında gerilerken, ikinci yarıda konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1’in altına inmesiyle sıçrama yaptı. Böylece 2019’da toplam 1 milyon 348 bin 729 konut satıldı ve bu rakam bir önceki yılın yalnızca yüzde 1.9 gerisinde kaldı. 2018’de 1 milyon 375 bin konut satılmış, 2017’de ise 1 milyon 409 bin ile rekor kırılmıştı.

Aralık rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2019 yılı konut satış istatistiklerine göre, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.7 artışla 202 bin 74 satış yapıldı. Bu rakam, tüm zamanların aylık en yüksek konut satışı anlamına geliyor. Daha önce konut satışları aylık bazda 200 bin adedin üzerine çıkmamıştı. Bu rekorda, 31 Aralık’ta sona eren KDV ve tapu harcı indiriminden yararlanmak isteyenlerin aralıkta alım-satıma yönelmesi etkili.

İndirimle coştu

Konut kredisi faiz oranları 2019 başında yüzde 2 seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın indirimleri ve kamu bankalarının öncülüğünde faizler ağustosta yüzde 0.99’a geriledi. Satışlardaki kırılma bu tarihte başladı. Konut alıcısı yeniden bankalara yöneldi.

Kredili satışlar Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 603 artarak 50 bin 278’e çıktı. Yıllıkta ise yüzde 20 artışla 332 bin 508 konut krediyle satıldı. Satışların yüzde 25’i kredili oldu.

İkinci ele yaradı

Konut kredisi faizlerinin gerilemesi, ikinci el konuta olan talebi artırdı. Aralıkta yüzde 8 artışla 75 bin 480 sıfır, yüzde 89 artışla 126 bin 594 ikinci el konut satıldı.

Yıllık bazda ise ikinci el satışlar yüzde 15.6 artışla 837 bin 47, sıfır konutlar ise yüzde 21.5 azalışla 511 bin 682 seviyesinde gerçekleşti. İkinci elde kredili satışlar yüzde 45 arttı ve 219 bin 734 ikinci el konut krediyle satıldı.

Yabancıda da rekor

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl 2018’e kıyasla yüzde 14.7 artarak 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Yabancıya satışta ilk sırayı 20 bin 857 konutla İstanbul aldı. Bu kenti 8 bin 951 konutla Antalya, 2 bin 539 konutla Ankara ve 2 bin 213 konutla Bursa izledi.

Irak vatandaşları 2019’da Türkiye’den 7 bin 596 konut satın aldı. Bunu, 5 bin 423 konutla İran, 2 bin 893 konutla Rusya, 2 bin 208 konutla Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.

Tapu erkeklerde

Türkiye genelinde geçen yıl erkekler yüzde 57.5 payla 775 bin 653, kadınlar yüzde 31.2 payla 420 bin 276 konutun sahibi olurken, 24 bin 141 konut ortaklaşa alındı. İstanbul 66 bin 414 konut ile Türkiye’de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU