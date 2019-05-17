Konutta faiz etkisi

Geçen yıl 1 milyon 375 bin 398 adet satışla bir önceki yılın rekoruyla başa baş giden konut sektörü, 2019’a düşüşle başlasa da yabancılara satış yüzleri güldürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde nisanda 84 bin 403 konut satıldı. Mart ayında kamu bankalarının faizi yüzde 1.28 seviyesine çekmesinin de desteğiyle 105 bin 46 konut satılmıştı.

NİSANDA HİSSEDİLDİ

Nisan itibarıyla faizlerde ibre yukarı dönünce konut kredi faizleri psikolojik sınır olan yüzde 1’den gittikçe uzaklaşmaya başladı. Hem faiz hem de kurda görülen yukarı yönlü hareketler vatandaşın konut alım taleplerini ertelemesinde etkili oldu. Nisanda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19.65, geçen yıla göre yüzde 18.1 azaldı.

EN DÜŞÜK YÜZDE 1.55

Konut kredisi faiz oranları ortalaması son 1 haftada 4 puan artarak yüzde 2.1 oldu. 16 Nisan’dan beri en düşük konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.45 faiz oranı 10 puan yükselerek yüzde 1.55 oldu. En düşük konut kredisi faiz oranı iki kamu bankasında yüzde 1.55’e ulaştı. Buna göre; 10 yıl vadeli 100 bin liralık kredinin aylık ödemesi 1840 liraya, toplam geri ödemesi ise 220 bin liraya denk geliyor.

YABANCIYA SATIŞ REKORU

Yeni yıla hızlı başlayan yabancılara konut satışı son 4 aydır aralıksız artıyor. Nisanda 3 bin 720 konut yabancıya satılırken ilk 4 ayki rakam 13 bin 338’e çıktı. Geçen yıl ilk 4 aydaki satış 7 bin 341’di. Yani yüzde 82’lik artış söz konusu. Ulaşılan bu rakam aynı zamanda bir rekora işaret ediyor. İstanbul ilk 4 ayda yabancıya 6 bin 160 konut satışıyla birinci oldu. En çok konutu Iraklılar (2 bin 314 adet) alırken bunu, İranlı, Suudi, Rus ve Afganlar izledi.

KREDİLİ % 61 AZALDI

Kredili satışlar nisanda yüzde 61 düşüşle 10 bin 793 adet oldu. İpotekli (kredili) satışlardaki düşüş ocakta yüzde 77.2, şubatta yüzde 68.2, nisanda yüzde 30.6 olarak gerçekleşmişti. TÜİK verilerinin işaret ettiği bir diğer nokta ise ikinci el konut satışlarında yaşanan artış oldu. Yeni konut üretilmediği için ilk kez satılan konut sayısında düşüş yaşanırken, ikinci el konut satışlarında hareketlilik görüldü. Nisanda 33 bin 443 konut ilk defa satılırken, ikinci el konut satışları 50 bin 960 adet oldu. Ocak-nisan döneminde Iraklılara 2 bin 314, İranlılara 1278, Suudilere 835, Ruslara 789, Afganlara 696 ve Kuveytliler’e 605 adet konut satışı gerçekleştirildi.

İŞTE GÜNCEL KREDİ FAİZLERİ

VakıfBank: Tüm vadelerde yüzde 1.55 faiz oranı ile kredi kullandırıyor. Banka ayrıca kampanyadaki konut projeleri kapsamında yüzde 0.98 faiz oranlı konut kredisi sağlıyor.

HalkBank: Hesaplı evim konut kredisi kampanyasında ise 500 bin liraya kadar kredide yüzde 1.75, 1 milyon liraya kadar yüzde 1.80 faizle kredi kullandırıyor. Maaş müşterisine faizde 10 puanlık indirim yapıyor.

ICBC Bank: Yüzde 2.4 tabela konut kredisi faiz oranı sunarken kampanyalı konut kredisi için faiz oranlarını yüzde 1.74’e düşürüyor. Yapı Kredi: Dün itibarıyla yüzde 2.25 konut kredisi faiz oranı sunuyor. Kampanyalı konut kredisi ürünü için tüm vadelerde yüzde 1.99 faiz uyguluyor. TEB: Kampanyalı konut kredisi için ise yüzde 2.04 faiz oranı ile konut kredisi sağlıyor.

QNB Finansbank: Yüzde 2.09 faiz oranı uyguluyor. Finansbank 120 ile 180 ay arası vadelerde ise yüzde 2.77 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.

Şekerbank: 10 yıl vadede yüzde 2.42 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

Anadolubank: 5 yıl vadeye kadar yüzde 2.32, 10 yıl vadeye kadar da yüzde 2.75 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.

Kuveyt Türk: 10 yıl vadede yüzde 1.84 konut finansmanı kar payı oranı sunuyor.

Ziraat: 100 bin liraya kadar kredide yüzde 1.55, 500 bin liraya kadar kredide yüzde 1.65, 500 bin lira üzerinde ise yüzde 1.69 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Garanti: 500 bin liraya kadar olan krediler için yüzde 1.84 faiz oranı uyguluyor. DenizBank: Tüm vadelerde yüzde 1.89 faiz oranıyla konut kredisi kullandırıyor.

ING Bank: 120 aya kadar yüzde 1.99, 60 aya kadar yüzde 2.15 ve 36 aya kadar yüzde 2.20 faiz oranı seçeneği sunuyor.

Türkiye Finans: 10 yıl vadede yüzde 2.18 kâr payı oranı sunuyor. Akbank: 48 aya kadar yüzde 2.23, 60-72 ay vade aralığında yüzde 2.16 ve 84-120 ay vade aralığında yüzde 2.14 faizle kredi veriyor.

HSBC Bank: Tüm vade sürelerinde yüzde 2.45 konut kredisi faiz oranı sunuyor. İş Bankası: Konut kredisi için ise yüzde 1.72 faiz oranı var.



