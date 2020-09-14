Konutta hala fırsat var mı?

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi. Sıfır konutta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan, bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya konuta olan talebi harekete geçirmişti. Haziran ve temmuzda hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı.

Yüzde 1'e geldi

Kampanyanın sona ermesiyle konut kredisi faiz oranları yeniden psikolojik sınır olan yüzde 1 seviyesine geldi. Merkez Bankası’nın son verilerine göre, şu anda piyasada ortalama faiz oranı yıllık yüzde 13.31’e (aylık yüzde 1.1) yükseldi. Konut kredisi faiz oranları aylık yüzde 0.99-1.09 arasında seyrediyor. Özel bankalarda ise aylık yüzde 1.15 ile 1.80 arasında oranlar uygulanıyor.

Sıfırda avantaj

Faiz seviyesi, konut alıcısı için önemli bir etken. Faizler yükseldiğinde talep yavaşlıyor, faizler düştüğünde talep canlanıyor. Peki şu andaki seviyelere göre kredi kullanırsanız ödemeleriniz ne olur? Kamu bankalarından sıfır konutlar için yüzde 0.99 üzerinden 120 ay vadeli 100 bin lira kredi kullandığınızda aylık 1.427 lira taksit ödersiniz. 10 yılın sonunda toplam ödemeniz ise 171.333 lira olur.

İkinci elde durum

İkinci el konut için kredi kullandığınızda ise oranlar yükseliyor. Kamu bankalarında ikinci el konut için yüzde 1.05 oran uygulanıyor. Buna göre 120 ay vadeli 100 bin lira kredi kullandığınızda aylık 1.469 lira taksit ödersiniz. 10 yılın sonunda toplam ödemeniz ise 176.353 lira olur. Piyasadaki ortalama oran olan yüzde 1.1 üzerinden kredi aldığınızda ise aylık 1.504 lira, toplamda 180.591 lira ödersiniz.

Fiyat artışı sınırlı

Faiz oranları tarihi düşük seviyelere gerileyince bazı fırsatçılar ortaya çıkmış, fiyatlara fahiş zamlar uygulamıştı. Fiyatlar bir gecede 100’er bin liralara varan artışlar gördü. Ancak faizler yükselince kredinin maliyeti arttı, bu da talebi yavaşlattı. Talep durgunlaşınca fırsatçılar da piyasadan çekildi. Konut fiyatlarında aylık artışlar devam etse de artış geçen aya göre sınırlı kaldı.

37 günde satış!

Ağustos ayında Türkiye genelinde ortalama konut satış süresi geçen yıla göre 30 gün, geçen aya göre de 1 gün azalarak 37 güne indi.

Yüzde 3.8 artış

Sahibinden.com’un verilerine göre, ağustosta fiyatlar temmuza göre yüzde 3.8 arttı. Temmuzda ise bir önceki aya göre artış ortalama yüzde 7 olmuştu. Sahibinden.com verilerine göre, İstanbul’da ağustosta ortalama satılık konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3.3 arttı. Başkent Ankara’da da satılık konut fiyatları ağustosta bir önceki aya oranla yüzde 2.3 yükseldi. İzmir’de ise ağustos ayında satılık konut fiyatları temmuz ayına göre yüzde 3.2 artış gösterdi.







