Konutta hedef 1 milyon

Buna göre, Türkiye genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66.7 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ize yüzde 17.5 azaldı. Temmuzda satılan konut sayısı 102 bin 236 oldu. Yılın ilk 7 ayında el değiştiren konut sayısı ise 608 bini aştı.

DÜŞÜK FAİZ HAREKETLİLİĞİ

İlk 7 ay sektör açısından biraz durgun geçse de özellikle ağustos ayı başı itibarıyla kamu bankalarının kredi faizini psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına (yüzde 0.99’a) düşürmesi ve vadenin 15 yıla (180 ay) çıkmasıyla satışlar hızlandı. Bu ay yapılan satış rakamları eylül ayında açıklanacak istatistiklere yansıyacak. İnşaat sektörü yılı 1 milyonun üzerinde satışla tamamlamayı hedefliyor.

İHTİYAÇ 750 BİN ADET

Türkiye’de yıllık en az 750 bin konut ihtiyacı var. Ev almak isteyen 4 milyonun üzerinde aile bulunuyor. Beklemede olan talep, düşük faiz oranlarıyla harekete geçmiş durumda. Kamu bankaları kadar olmasa da özel bankalarda da faiz indirimleri var. Merkez Bankası’nın faiz indiriminin sürmesi halinde, konut kredi faizlerinin de yüzde 0.99’un daha da altına düşmesiyle, satışların yılın kalan aylarında da artış göstermesi bekleniyor.

YABANCI REKOR KIRDI

Yabancılara yapılan konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 artarak 4 bin 192 adet oldu. Temmuzda Irak vatandaşları Türkiye’den 734 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi. İlk 7 ayda yabancıya satılan konut yüzde 65 artışla 24 bin 144’e ulaşarak rekor kırdı.