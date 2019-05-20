Konutta kampanya yağmuru

Konut sektörü, kampanya atağına kalktı. Yeni ev sahibi olmak isteyenleri hedefleyen konut üreticileri indirimden düşük faiz ve uzun vadeye, kişiye özel ödeme planlarından mobilya hediyelerine kadar pekçok fırsatı gündeme aldı. Ramazan ayı kampanyaları kapsamında vadeler 120 aya kadar uzarken, faiz ve peşinatın sıfırlandığı seçenekler de bulunuyor. Kampanyaların bir kısmı mayıs sonunda bitiyor.

KDV İNDİRİMİ

Artan maliyetlere rağmen yerinde sayan konut fiyatları, ev almak isteyenlere avantaj sağlıyor. Konut üreticilerinin satışlara hız vermek için düzenlediği kampanyalar, konut almayı daha cazip hale getiriyor. Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2’ler seviyesinde olması, inşaat firmalarını faizsiz ya da daha düşük faiz oranları sunan kampanyalar düzenlemeye yöneltiyor. Kampanyaların yanı sıra KDV ve tapu harcında indirimlerin sürdüğünü de hatırlatalım.

YÜZDE 11 İNDİRİM

Şua İnşaat, Kadıköy Fikirtepe’de hayata geçirdiği projesi Elite Concept’te Ramazan’a özel yeni bir kampanya başlattı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca yüzde 11 indirim uygulayan Şua İnşaat, 36 ay sıfır faiz fırsatı ve kişiye özel ödeme planı imkanı da sunuyor. Fikirtepe’nin tapusu hazır hemen teslim markalı projeleri arasında yer alan Elite Concept’te, 1+1’den 4+1’e kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 785 konut, 26 ticari ünite ve sosyal yaşam alanları yer alıyor.

ERKEN ÖDEYENE AVANTAJ

Emlak Konut GYO, daha önce ev alanlar için ‘Kazandıran Fırsatlar’ adı altında borç kapatma kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında üç fırsat sunuluyor. Bu fırsatlardan ilki kişiye özel indirim fırsatı, ikincisi borcun tamamını ya da kısmi ödeme fırsatı, üçüncüsü ise TÜFE’den sabite dönme kolaylığı olacak. Borcunun tamamını ya da kısmi oranını kapatmak isteyenlere de 4 ayrı ödeme sistemi sunuluyor.

YÜZDE 35’E VARIYOR

Borcunun tamamını kapatabilecek olanlara yüzde 35’e kadar indirim yapılıyor. Borcunun yüzde 75’ini kapatana yüzde 25, borcunun yarısını kapatana yüzde 17’ye kadar indirim yapılacak. Borcunun yüzde 25’ini kapatana da yüzde 9’a varan indirim var. Kısmi ödeme fırsatından yararlananların mevcut ara ödemeleri de kaldırılacak. Kampanya ile TÜFE’ye endeksli ödeme modelleri, yüzde 0.50 vade farkıyla sabit ödemeye çevrilebilecek. Kampanyanın son başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak duyuruldu.

DAYALI DÖŞELİ EV

Babacan Holding, Ramazan dönemine özel hazırladığı Ramazan Kampanyası ile projelerine yatırım yapan herkesi, fiyat farkı yansıtmadan, mobilyalarla döşeli bir ev sahibi yapacak. Ramazan Bayramı’nın sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, satışı süren Babacan Premium ve Babacan Palace projelerindeki tüm daire tiplerinden konut alanların dairelerini, lüks mobilyalarla döşeyecek. Babacan Holding, Ramazan Kampanyası’nı kendi bünyesinde hazırladığı, 40 aya kadar varan taksitlendirme imkanı sunan finansman modeliyle de destekleyecek.

SIFIR FAİZ SIFIR KDV

İskanlı tapu avantajı ile hemen yaşama fırsatı sunan Maltepe’deki Nuvo Dragos’ta kampanya başladı. Yüksek faiz oranları yüzünden ev sahibi olamayanların imdadına yetişen kampanyada faiz oranı 60 ay vade için yüzde 0.60’a indirildi. Daha kısa vadelerle ev sahibi olmayı düşünenler içinse 36 ay vade seçeneğinde faiz sıfırlandı. Ek olarak sıfır KDV oranı da önemli bir fiyat avantajı sunuyor.

396 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

İş GYO’nun Kartal’da hayata geçirdiği Manzara Adalar’da 31 Mayıs’ta sona erecek ve sınırlı sayıda daire için geçerli olacak kampanya kapsamında peşin alımlarda KDV dâhil fiyatlar 1+1 daireler için 396 bin TL, 2+1 daireler için 703 bin 125 TL ve 3+1 daireler için 793 bin 450 TL’den başlıyor. Kampanyaya ek olarak devlet tarafından uygulanan KDV ve tapu harcı indirimlerinden de ayrıca faydalanılabilecek. Yatırım değeriyle dikkat çeken Manzara Adalar’da konutlar tapularıyla birlikte hemen teslim ediliyor.

Sur Yapı, ev sahibi olmak isteyenlere uygun vade seçeneklerinin yanı sıra ödemelere tam bir yıl sonra başlama fırsatı sağlayan yeni bir kampanya başlattı. İstanbul’da 9 ilçede 12 konut projesi ve Antalya projesini kapsıyor. Kampanya, Sur Yapı güvencesinde finanse ediliyor. İstanbul’daki 12 konut projesinde 120 ayda 0,98; 60 ayda ise 0,59 vade oranı uygulanıyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70’lik kısmı için 1.45 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak.

Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 30’luk kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 15’lik iki ara ödeme yapılacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Yılın kampanyasını yapmaya çalıştık” diye konuştu.

Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, hem yatırım yapmak hem de kira garantisi elde etmek isteyenler için bir kampanya başlattı. Univa, bu kapsamda sahip olduğu gayrimenkulü daha kârlı ve kira garantisi sunan bir yatırımına dönüştürmek isteyenlere 199 bin TL’den başlayan fırsatlarla öğrenci evleri sahibi olma imkanı sunuyor. Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, “Takas kampanyamız ile yatırımcılar 5 yıl kira garantisine sahip oluyor” dedi.

120 AY SIFIR FAİZ

Pasifik’in Ankara Çayyolu’nda hayata geçirdiği Next Level Çayyolu’nun ikinci kulesi özel bir kampanyayla satışa çıkıyor. Yeni etaptan ev sahibi olmak isteyenlere 120 ay vade ve sıfır faiz fırsatı sunulacak. Kampanya çerçevesinde satışa çıkan 4+1 dairelerde yüzde 10 peşinat ve 4 bin 310 liradan başlayan taksit avantajının yanı sıra erken kapatmada yüzde 25’e varan indirim uygulanacak. Next Level Çayyolu, toplam 429 konutta 3+1’den, 7.5+2’ye kadar 92 farklı daire tipiyle dikkat çekiyor.

STRADA’NIN İKİNCİ ETABI GELİYOR

Akzirve Gayrimenkul, Bahçeşehir’de yükselen Strada projesinin ilk etabının satışlarını tamamlayarak, 747 konutun teslimlerine başladı. Projede metrekare fiyatı ortalama 6 bin 633 lira. Daire fiyatları ise 390 bin liradan başlıyor.

2 BİN 500 KONUT

Akzirve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Müftüoğlu, projenin 3 etaptan oluştuğunu belirterek, “Tüm etapları tamamlandığında 2 bin 500 konuta ulaşacağımız Strada Projesi’nde ilk etapta mart ayı itibarıyla yaşam başladı” dedi. Müftüoğlu, projenin ikinci etabı olan Strada Plus’ın ise 2020 yılında tamamlanacağını ifade etti.

ÖRNEK İŞ YERİ AÇILDI

Sinpaş, İş Modern Ambarlı projesinde konut projelerinde uygulanan örnek daire konseptini iş yerlerine de taşıdı ve örnek iş yerini hayata geçirdi. Projede iş yeri sahibi olmak isteyenler alacakları ünitenin tavan yüksekliği, aks aralıkları gibi mimari özelliklerini görerek fikir sahibi olabiliyorlar. 184 ünitenin yer aldığı projede fiyatlar 1.5 milyon ile 10.7 milyon lira arasında değişiyor.

1.5 MİLYARLIK YATIRIM

İstanbul Tuzla’da Anadolu yakasının en büyük sanayi ve ticaret merkezi olarak yükselecek İSTİM’in temeli atıldı. Projede, çeşitli büyüklüklerde 702 dükkan ve 55 bin metrekarelik depo yer alacak. İSTİM, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesine sahip statik yapısı, model proje özelliği ile sanayi ve depolama faaliyetlerine yeni bir anlayış getiriyor. E5 karayoluna sıfır konumda yer alan İSTİM, 76 metrekareden 2 bin metrekareye kadar tek katta üretim, depolama ve satış hacmine sahip.

Meltem KARA