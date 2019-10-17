Konutta kredi rekoru! İstanbul ilk sırada

Kredi faizlerinin 1.5 yıl sonra ağustostan itibaren yüzde 1’in altına inmesiyle konut satışları hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; geçen ay 146 bin 903 konut satıldı. Bu, tüm zamanların aylık konut satış rekoru anlamına geliyor.

Eylül 2018’de 127 bin konut satılmıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 15.4. Geçen ağustosta ise 110 bin konutun satışı olmuştu.

İpoteklide hızlı artış

Kredi faizleri yüksekken, ipotekli (kredili) satışlar dibe vurmuştu. Toplam satışlar içinde kredili satışların payı yüzde 5’lere kadar inmişti. Faizlerdeki düşüş, krediye yeniden ivme kazandırdı. Kredili satışlar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410 (4 kat) artarak 57 bin 811’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.4 oldu.

Stoklar eriyor

Satışlardaki artışla birlikte konut stokları da erimeye başladı. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre; eylülde yüzde 5 olarak kaydedilen stok erime hızı, son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Eylülde satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 76’sı bitmiş, yüzde 24’ü bitmemiş konut stoğundan oluştu.

İstanbul ilk sırada

İstanbul 23 bin 265 konut satışıyla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 14 bin 906 konutla Ankara, 8 bin 830 konutla İzmir izledi. En az satış olan iller 19’ar konutla Hakkari ve Ardahan, 75 konutla Şırnak oldu. Yabancıya konut satışları rekor kırarken eylülde yüzde 25 azalarak 4 bin 177 oldu. Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 781 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 ile Rusya, 214 ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt izledi.

865.473 adet: Bu yılın ilk 10 ayında satılan konut sayısı

1 milyon adet: Bu yılın ilk 10 ayında satılan konut sayısı.