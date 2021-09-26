Konutta maliyeti arsalar da uçurdu! Yüzde 120 fark

Konut fiyatlarında son bir yılda büyük bir artış yaşandı. Salgının da etkisiyle inşaat maliyetinde yaşanan yükseliş, daire fiyatlarını yukarı taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son bir yılda inşaat maliyeti yüzde 44.76 yükseldi. İnşaat malzemelerinde yüzde 56.41, işçilikte ise yüzde 21.18 artış oldu. Konut fiyatını artıran unsurların arasında malzemelerin yanı sıra arsa fiyatlarındaki hareket de dikkat çekici. Bütün bunlar yeni konut üretimini yavaşlattı.

ORTALAMA YÜZDE 60

Döviz kurundaki artışın inşaat malzemelerinin fiyatlarında artışa sebep olmasının yanı sıra arsa ve arazi fiyatlarındaki artışın da dikkat çekici olduğunu söyleyen Endeksa.com’un Üst Yöneticisi Görkem Öğüt, “Verilerimize göre, Türkiye genelinde konut imarlı arsa fiyatları ortalama yüzde 60, arazi fiyatları (imarsız) ise yüzde 120 artış gösterdi” diye konuştu.

YAZLIKTA SALGIN ETKİSİ

Arsa fiyatlarında en büyük artış büyükşehirlerde görülürken, özellikle pandemi döneminde talebin arttığı yazlık bölgeler en yüksek artışların görüldüğü yerler oldu. Endeksa verilerine göre, arsa değerinde en fazla artış Antalya ve Aydın’da iken, metrekare satış fiyatı en yüksek olan il İstanbul oldu. Antalya ve Aydın’da arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 120 artış gösterdi. İstanbul’da yıllık değer artışı yüzde 85’i buldu.

MUĞLA ÖNE GEÇTİ

Arazi değerlerinde en fazla artış yüzde 203 artış ile Muğla’da oldu. Arazi fiyatları en yüksek olan ile ise İstanbul. Muğla’da ortalama metrekare satış fiyatı 180 TL. İstanbul’da arazi fiyatları son bir yılda yüzde 178 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı ise 262 lira oldu.

PAYI YÜZDE 70’E KADAR ÇIKIYOR

Arsa fiyatları çok yükseldiği için konut üreticileri satın almak yerine arsa sahiplerine projeden belli bir oranda daire vererek anlaşıyor. Örneğin arsa sahibinin payı yüzde 20 ise 100 daireli bir projeden 20 daire arsa sahibinin oluyor. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, arsa maliyetinin konut üretiminin en büyük handikapı olduğunu belirterek, “Avrupa’nın göbeğinde arsa payları yüzde 20 ile 33 arasındayken, bizde yüzde 50 anlayışı var. Hatta Bağdat Caddesi gibi bölgelerde arsa payları yüzde 70’e kadar çıkıyor. Bu oranlar çok yüksek” diye konuştu.

PİLOT ŞEHİRLER YAPILMALI

Nazmi Durbakayım, konut piyasasının hareketlenmesinin tek yolunun kamunun arsa üretmesi olduğunu belirterek, “Bu uygulamada konutlara şerh konulmalı. Örneğin kiralık konut çoğalsın diye üretiyorsa ‘kiralık konut’ şerhi koyarak, bu arsaları üreticilere çok ucuz bedellerle ya da bedelsiz verebilir” dedi. Durbakayım, İstanbul gibi metropol şehirlerde arsaların kalmadığını da belirterek, arsa girdisi olmayan pilot şehirler üretmenin de bir çözüm olabileceğini belirtti.

HİÇ HESABA KATILMIYOR

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, konut fiyatlarındaki artışların başlıca sebebinin maliyetlerdeki gözle görülmeyen artışlar olduğunu belirterek, “Üstelik arsa, işçilik ve pazarlama gibi giderler hiç hesaba katılmıyor. Maliyetler arasında en büyük payı arsa alıyor. Türkiye’de arsa maliyetinin toplam konut maliyeti içindeki payı yüzde 60’lara kadar çıkabiliyor” diye konuştu. Bahadır, konut fiyatlarının maliyetlerle aynı oranda yükselmediğini de ekledi.