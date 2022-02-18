Ekonomi Konutta rekor artış sürüyor

Konutta rekor artış sürüyor

Ekonomi

Konutta rekor artış sürüyor

Konut fiyatlarındaki artış rekora doymuyor. İnşaat maliyetinde yaşanan rekor yükseliş ile yeterli konut arzının bulunmaması fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor.

18 Şubat 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası’nın Aralık 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 59.6, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak da yüzde 17.9 yükseliş yaşandı.

Bu artış, tüm zamanların rekoruna işaret etti. Yeni konutlarda yüzde 66.6 fiyat artışı görüldü. Artışta ilk sırada yüzde 72.3 ile Aydın, Muğla, Denizli bölgesi yer alırken, İstanbul’da yüzde 63, Ankara’da yüzde 55.7 ve İzmir’de yüzde 58.3 seviyesinde artış görüldü. Aralıkta ortalama metrekare fiyatı 6 bin 368 liraya çıktı. İstanbul’da metrekare fiyatı 10 bin lirayı aştı.

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