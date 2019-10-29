Konutta rekor beklentisi

İndirimler peş peşe gelmişti

Merkez Bankası, son üç toplantıda toplam 1000 baz puanlık (yüzde 10) indirim yapmıştı. İlk iki indirimle kredi faizleri hızla gerilemiş kamu bankaları konut kredi faizlerini yüzde 0.99’a çekmişti. Buna özel bankalar da eşlik etmişti. Özel bankalarda en düşük konut kredi faizi yüzde 1.09 seviyelerinde bulunuyor.

1 milyonluk satış hedefi aşılır

Merkez Bankası’nın son faiz indirimiyle birlikte konut kredisi faizlerinin özel bankalarda biraz daha gerileyebileceğine dikkat çeken Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Özel bankalar da konut faizini kamu bankaları gibi yüzde 1’in altına düşürürse 1 milyonluk yıl sonu satış hedefi aşılır” dedi.

2020’ye destek olur

Konut kredi faizlerindeki indirimin inşaat sektörüne son 2 ayda çok pozitif yansıdığını aktaran Evrim Kırmızıtaş Başaran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylüle ilişkin konut satış istatistiklerine dikkat çekti.

Başaran, “Geçen ay 146 bin 903 konut satıldı. Bu, tüm zamanların aylık konut satış rekoru anlamına geliyor. Bu trendin yıl sonuna kadar artarak devam etmesini bekliyoruz.

Faizlerdeki bu olumlu seyir 2020 yılında da konut sektörünün yükseliş EvrimKırmızıtaş Başaran yılı olacaktır” diye konuştu.