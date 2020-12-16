Konutta rekorun ayak sesleri

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkisine rağmen konut satışlarının 2020’de rekor kıracağı kesinleşti. Kamu bankalarının haziranağustos ayları arasındaki faiz indiriminin katkısıyla 11 ayda 1 milyon 393 bin 335 konut satıldı. Böylece, geçen yılın tamamında 1 milyon 146 bin 655 olan rakam geçildi. Tarihi rekor olan 2017’deki 1 milyon 409 bin 314 satışın geride bırakılması için ise önümüzdeki ay 15 bin 979 konut satılması yeterli olacak.

1.5 milyon hedefi

Aralıkta 16 bin adetlik satışın yapılacağına yani tarihi rekorun gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta sektörün yıllardır hedeflediği 1.5 milyon barajı bile geçilebilir. Aralıkta satışlar 107 bine çıkarsa 1.5 milyonluk satışa ulaşmak mümkün. Son 3 ayda yüksek faize rağmen aylık satışların 100 binin üzerinde seyrettiği düşünülürse, 1.5 milyonluk hedefe ulaşmak zor gözükmüyor.

Yüzde 21.4 artış

2020 yılına iyi başlayan konut satışları, pandemi nedeniyle mart ayından itibaren düşüşe geçmişti. Haziranda kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.64 ile 0.74’e indirmesiyle satışlar hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, ocak-kasım döneminde 1 milyon 393 bin 335 konut satılarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.5 artış yaşandı.

Aylık 112 bin

Ağustos ayında faiz indirimi kampanyasının sona ermesinin ardından kredi kullanımına talep azalınca aylık satışlarda bir miktar gerileme yaşandı. Kasım ayı verilerine bakıldığında, Türkiye genelinde 112 bin 483 konut satışı gerçekleşti. Kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 5.93, yıllık bazda ise yüzde 18.7 azaldı. Geçen yıl kasım ayında 138 bin 372 adet satış yapılmıştı.

Faiz yükselince 24 bine düştü

Kamu bankalarının haziranda başlattığı yüzde 0.64 ile 0.74 fırsatı sunan faiz indiriminin ağustosta sona ermesiyle kredili satışlarda başlayan düşüş kasımda da devam etti. Ipotekli (kredili) konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.3 azalış göstererek 24 bin 450’ye düştü. Bunda Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrasında yükselen kredi oranlarının etkisi büyük.

2013'ten bu yana 1 milyonun üzerinde

Şu anda bankalarda konut kredisi faiz oranları yüzde 1.30 ile 1.80 arasında değişiyor. Ocakkasım döneminde ise indirim kampanyasının etkisiyle kredili satışlarda büyük bir sıçrama yaşandı. 11 aylık toplam kredili satış yüzde 98 artarak 558 bin 706’ya ulaştı. Geçen yıl 11 aylık rakam faizlerin yüzde 2 seviyesinde olması nedeniyle 282 bin 230’da kalmıştı.

Yabancı 40 bine dayandı

Yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.4 artarak 4 bin 962 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, kasımda ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile Istanbul aldı. Alımda Irak vatandaşları 876 konut ile ilk sırada bulundu. Irak’ı 860 konut ile Iran, 434 konut ile Rusya izledi. Ocak-kasım döneminde ise pandeminin de etkisiyle yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 azalarak 36 bin 385 oldu.







