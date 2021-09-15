Konutta son 1 yılın rekoru! Yüksek faiz de engel olamadı...

Yüksek kira ve konut bedelleri son günlerin en çok konuşulan konuları arasında. Artan fiyatlara ve yüksek faize rağmen konut satışlarındaki artış ise dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre; ağustosta 141 bin 400 adet konut satıldı. Konut satışları yıla dipte başlamıştı. Bu rakam hem bu yılın hem de son 12 ayın en iyi satış adedine işaret ediyor.

İLK 8 AYDA 802 BİN ADET

Geçen yıl haziran ayında kamu bankaları öncülüğünde sıfırda yüzde 0.64 ve ikinci elde 0.74 oranlı ve 1 yıl ötelemeli konut kredisi kampanyası başlamıştı. Faizler düşünce satışlar patlamış, geçen yıl ağustosta 170 bin 408 konut satılmıştı. Bu nedenle geçtiğimiz ağustosta satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı. Ancak tam kapanmanın etkili olduğu mayısa (59 bin konut satılmıştı) göre de yüzde 139 artış oldu. Ocak-ağustos döneminde ise 801 bin 995 konut satıldı.

PEŞİNCİLER VE GURBETÇİLER SÜRÜKLÜYOR

Konut kredisi faizleri şu anda ortalama yüzde 1.49 seviyesinde bulunuyor. Yüksek faiz nedeniyle kredili satışlar düşük. Bu kapsamda ağustosta sadece 27 bin 375 konut kredili (ipotekli) satıldı. Her 5 evden biri peşin-senetle satıldı. Konutta kredi kullanımı için yüzde 1 psikolojik sınır olarak görülüyor. Bu sınırın altında satışlar artıyor. Aynı dönemde peşinciler (senet veya nakitle) 114 bin 25 konut aldı. Yükselen kur veya altın nedeniyle kârını realize edenlerin son dönemde hem kiraların hem de fiyatların artması nedeniyle konutu yatırım aracı olarak görmesi de peşin alımlarda etkili oluyor. Diğer bir gerekçe ise oturum amaçlı konut ihtiyacının artmış olması. Buna karşılık konut üretimi yani arzı ve stoklar kısıtlı. Bu da fiyatların daha da artacağı endişesiyle alım talebini öne çekmiş durumda. Gurbetçilerin de artan kuru fırsata çevirip Türkiye’den ev almaları satışları artıran bir diğer faktör olarak değerlendiriliyor.

YABANCI ALIMLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.7 artarak 5 bin 866’ya yükseldi. Yabancıya satışta da bu yılın en iyi performansı görüldü. Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.6 artarak 30 bin 849’la rekor kırdı. Yabancılar en çok İstanbul’u tercih etti. En çok alım yapanlar ise 911 adet ile İran vatandaşları oldu. Bunu 900 adetle Iraklılar, 451’le Ruslar, 313’le Afganlar takip etti. Ağustosta her 100 konuttan İstanbul’da 11’i, Antalya’da 18’i yabancıya satıldı. Yabancı yatırımcıya gayrimenkul satışında rakamların 50 bine yakın bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Yabancıya satışta Amerika ve Avrupa’dan gelen talepteki artış dikkat çekiyor. Ağustos itibarıyla Amerika’dan gelen konut alımlarında 3 kat, Almanya’dan gelen alımlarda ise 2 kat artış oldu.

TARLA VE ARSA SATIŞI DA HAREKETLİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre; ülke genelinde, ocak-ağustos döneminde 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 12.3 milyar lira tapu harcı geliri elde edildi. Bu satış işlemlerinden 321 bin 896’sını arsa, 491 bin 20’sini tarla, 79 bin 756’sını işyeri oluşturdu.