Ertelenen taleplerin devreye girmesi ve mayısta yüzde 0.79’lara kadar inen kredi faiz oranının da etkisiyle vatandaşlar ev almak için harekete geçti. Konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 19.1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; mayısta toplam 50 bin 936 ev satıldı.

Rekor bekleniyor

Ocak-mayısta ise satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 azaldı. 1 Haziran’da açıklanan kamu bankalarının düşük faizli kredi paketlerinin etkisiyle bu ay ise konutta talep patlaması yaşanıyor. Bunun da haziran verilerine tüm zamanların rekoru olarak yansıması bekleniyor. Mayısta ev satışlarında İstanbul, 7 bin 640 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9.7 payla Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6.1 payla İzmir izledi. Bu dönemde ipotekli (kredili) konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 artarak 18 bin 483’ü buldu.

Yabancı İstanbul'da

İlk defa satılan konut sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.7 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.1 azalarak 860 oldu. Mayısta 209 konutla en fazla alımı İran vatandaşları yaptı. Yabancı 423 konut ile en fazla İstanbul’dan ev aldı.



