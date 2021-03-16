Konutta toparlanma başladı

Şubat ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre düşüş devam etse de bir önceki aya göre toparlanma görüldü. Böylece son 6 aydır devam eden düşüş trendi de bitmiş oldu. Toplam satış, kredili satış, yabancıya satış gibi tüm kalemlerde şubatta artışa geçildi.

YILLIKTA DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.6 azalarak 81 bin 222 konut satılırken, ocak ayına göre yüzde 15 artış yaşandı. Ocak-şubat döneminde ise konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 34.7 azalışla 151 bin 809 olarak gerçekleşirken, ipotekli (kredili) konut satışı yüzde 70.5 azalışla 25 bin 401 oldu.

YÜKSEK FAİZLERİN ETKİSİ

İpotekli (kredili) satışlarda da yıllık bazda düşüş olurken, aylıkta yükselişe geçildi. Şubatta kredili satış yıllık yüzde 66.5 azalarak 14 bin 669 olurken, ocak ayına göre yüzde 36.6 yükseliş görüldü. Ocakta 10 bin 732 konut için kredi kullanılmıştı. Kredili satışlar, yüksek faizlerin etkisiyle zayıf seyrini sürdürüyor. Şu anda konut kredilerinde ortalama faiz oranı yüzde 1.34-1.5 civarında bulunuyor. Toplam içinde kredili satışların payı da yüzde 15.2’den yüzde 18.1’e çıktı.

YABANCIYA SATIŞTA İRAN ÖNDE

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 2 bin 964 olurken, ocak ayına göre yüzde 10.8’lik artış yaşandı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, şubat ayında ilk sırayı 1.525 konut satışı ile İstanbul aldı. İlk sırada ise 477 alımla İran vatandaşları bulundu. İran’ı Irak ve Rusya takip ediyor. Ocak-şubat döneminde ise yabancıya satış yüzde 28.7 azalarak 5 bin 639 oldu.

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