İşte Türkiye'nin konutta en değerli ilçeleri! Fiyatlar dudak uçuklatıyor...
Konutta Türkiye’nin en değerli ilçesi, 25 bin 984 lira ortalama metrekare rakamına ulaşan İstanbul Beşiktaş oldu.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Emlak bilgi bankası Tapusor.com tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin en yüksek fiyatlı konutlarının bulunduğu ilçeleri baz alan araştırmaya göre, ortalama konut metrekare değerine göre ilk 10 arasında İstanbul’dan 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale’den de 1’er ilçe bulunuyor.
İlk 50 ilçe sıralamasına da yine İstanbul damga vurdu.
İstanbul’dan 21, İzmir’den 11, Muğla’dan 8, Antalya’dan 7, Çanakkale, Sakarya ve Aydın’dan 1’er ilçe listede yer aldı.
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