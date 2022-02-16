Konutta yeni KDV modeli! Hesaplamalar değişiyor

Konutta KDV sisteminde sadeleştirmeye gidilirken, 150 metrekarenin üstündeki konutlarda yüksek KDV yükü düşürülüyor. Mevcut sistemde konutlarda KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1 ile 8 oranı, 150 metrekarenin üzerinde ise yüzde 18 olarak uygulanıyor. Bir Konut 150 Metrekare olduğunda yüzde 8 KDV ödenirken, metrekare 150’nin üstüne çıktığında 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18’e çıkıyor. Bu da hem tüketici hem de sektörün şikâyetine neden oluyordu. Yeni modelle 151 metrekare olan bir konuta ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak. Buna göre, 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 1 metrekare için de yüzde 18 KDV söz konusu olacak. Örneğin 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 1 metrekarelik bölüm yüzde 18’den vergilendirilecek bu tutar da bin 192 liraya denk gelecek. Kalan bölüm yine yüzde 8 üzerinden hesaplanacak. Yeni modelle ödenecek tutar 80 bin 656 liraya denk gelecek.

SADELEŞTİRME ÇALIŞMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda KDV ile ilgili sadeleştirme çalışması sürdürülüyor. KDV sisteminin sade, basit olması için yürütülen çalışmaların ilk adımı gıda ürünleri için atıldı. Gıda ürünlerinde toptan ve perakende ayrımı kaldırıldı. Böylece toptan satışta yüzde 1 perakende satışta yüzde 8 KDV’ye tabi olan ürünlerde kafa karışıklığının giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

AVANTAJLARI NE OLACAK?

Konutta şu anda yüzde 1, 8 ve 18 KDV oranı uygulanıyor. 150 metrekareye kadar konutların tesliminde KDV’de arsa birim değerine göre oran yüzde 1 ile 8 arasında değişiyor. Ancak 150 metrekarenin altında genellikle konutların KDV’si yüzde 8’e denk geliyor. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşümde uygulanan yüzde 1’lik uygulama devam edecek. Ancak sadeleştirme çalışmaları çerçevesinde konut sektöründe KDV’nin yüzde 8 olarak uygulanması planlanıyor. Mevcut sistemde 150 metrekareye kadar KDV oranı yüzde 8, bu sınırın üstündeyse yüzde 18 olarak uygulanıyor. Çalışmalarda aslında KDV’nin yüzde 8 olarak uygulanması planlandı ancak 150 metrekarenin üstündeki konutların lüks olduğu düşüncesiyle bir konutta ikili sistemin uygulanması kararlaştırıldı. 150 metrekareye kadar konutların ilk tesliminde alınan KDV yüzde 8 olarak uygulanacak. Müteahhitten 1 milyon lira değerinde konut alan bir vatandaş 80 bin lira KDV ödeyecek. Ancak evin metrekaresi 155 olursa, 150 metrekarenin altı için yüzde 8, üstü için yüzde 18 KDV ödeyecek. Hesaplama konutun değeri ile metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanacak. Bir milyon liraya alınan konutun 5 metrekarelik kısmı yüzde 18 üzerinden hesaplandığında 5 bin 805 liraya denk gelecek. Kalan 150 metrekare yüzde 8 üzerinden hesaplanacak bu da 77 bin 412 olacak. Toplamda ödenecek KDV 83 bin 217 lira olacak. Böylece yeni modelde ödenecek KDV’de vatandaşın 96 bin 783 lira avantajı olacak.

160 METREKARE ÜZERİNDEN HESAP YAPILIRSA

160 metrekarelik bir ev 1 milyon 600 bin liraya alınırsa, metrekaresi 10 bin lira olacak. 150 metrekare için yüzde 8 KDV üzerinden 120 bin lira, kalan 10 metrekare için 18 bin lira KDV ödenmesi gerekecek. Böylece toplam ödenecek KDV 138 bin lira olacak. Eğer tamamına yüzde 18 KDV ödenseydi vergi 288 bin lira olacaktı.

TAPU HARCI DA DÜŞEBİLİR

Yapılan çalışmalarda sektörden tapu harcının düşürülmesi taleplerinin de geldiği belirtildi. Şu anda tapu harcı evin değerinin binde 20’si oranında alınıyor. Bir ev satıldığında alıcının binde 20, satıcının da binde 20 oranında tapu harcı ödemesi gerekiyor. 1 milyon liralık bir evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.

Hürriyet / Neşe Karanfil







