İstanbul Kağıthane’de, 22 Mayıs 2016’da, komşusunun 5’inci kattaki balkonundan sokaktaki gelin alma törenini izleyen Hülya Özdemir (52), havaya sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, gelin arabası hareket ettiği sırada önüne geçerek 5 el ateş eden kişinin market işletmecisi İsmail Hakkı Aygüneş olduğu ve olaydan sonra kaçtığı belirtildi.

1 gün sonra yakalanan Aygüneş tutuklandı. Ancak iş yerinde bulunan ruhsatsız silahın balistik incelemesinde, olayda kullanılmadığının anlaşılması üzerine 1 ay sonra tahliye edildi. Aygüneş’in ‘olası kastla adam öldürmek’ ve ‘ateşli silah ve mermi bulundurmak’ suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi istendi. Aygüneş, İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada “Gelin arabasının önünde belimdeki silahı çıkarıp havaya tutarak 5 el ateş ettim. Yere düşen bir mermiyi alarak cebime koydum ve olay yerinden ayrıldım. Markete döndüm, mermiyi şarjörün içerisine taktım, silahı kasaya bıraktım. 5 dakika sonra marketin içi doldu. Bana zarar vereceklerini düşündüm. İznik’teki eve gittim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı tanık beyanları, atış yeri, mesafesi, atış açısı ve zamanı gözetildiğinde Hülya Özdemir’in, İsmail Hakkı Aygüneş’in yaptığı atış sonucu öldüğünü öne sürdü. Maktulü öldüren mermi çekirdeğinin Aygüneş’ten elde edilen silahtan atılmadığının anlaşıldığını ancak olaydan sonra silahın değiştirildiğini bu nedenle boş kovanların toplandığını iddia etti. İsmail Hakkı Aygüneş’in ‘taksirle öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 4 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti İsmail Hakkı Aygüneş’i takdir indirimi uygulayarak ‘bilinçli taksirle tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu ölüme neden olmak’tan 5 yıl, ‘ruhsatsız silah taşımak’tan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Aygüneş, cezasının onanması halinde yaklaşık 3 yıl 4 ay ceza yatacak. Aygüneş hakkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

‘BU ACIYI TARİF EDEMEM’

Hülya Özdemir’in eşi Kemal Özdemir (55) karara itiraz edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Olay günü eşim Hülya ve engelli oğlum Eren (16) ile birlikte evde oturuyordum. Kızım Eda’nın düğünü olacaktı. Onun düğün kartlarını dağıtma telaşımız vardı. Davul sesi gelince eşim karşı daireye geçti. Balkondan bakarken vuruldu. Komşu hemen bana haber verdi. Balkona gittiğimde eşim anlından vurulmuş, kanlar içerisinde yerde yatıyordu. O andan sonra hayatım altüst oldu. Başka bir eve geçtik. Artık otizimli çocuğumu okula götürüp getiriyorum. Annesi aklına geldikçe ağlıyor. Olay sonrası karşı tarafın avukatı bana gelip 350 bin lira teklif etti. Ben yaşadığım acıları tarif edemem. Her gün bu sokaklardan geçerken ailem aklıma geliyor. Eşimi binanın altındaki bakkalın sahibi İsmail Hakkı Aygüneş vurdu. Cinayeti işledi ama bir ay hapiste kaldı. Karar çıktı, yine cezaevine girmedi. Hakkımı sonuna kadar arayacağım.”