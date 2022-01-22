Türkiye Konya - Antalya arasında ulaşıma 'kar' engeli

Konya - Antalya arasında ulaşıma 'kar' engeli

Türkiye

Konya - Antalya arasında ulaşıma 'kar' engeli

Konya Antalya arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle polis Seydişehir ilçesinden Antalya yönüne gidecek sürücülere izin vermiyor.

22 Ocak 2022, Cumartesi 15:32 Son Güncelleme:
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İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



DHA


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