Konya Bilim Merkezi'ni sanal tur ile keşfedin
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, salgın nedeniyle ziyarete kapalı olduğu bu dönemde sanal tur uygulaması ile keşfedilebiliyor.
29 Mayıs 2020, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
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Bilim meraklıları için ‘Evde Bilimle Kal’ isimli bilimsel içerikler hazırlayan ve Youtube kanalı üzerinden yayınlayan merkez, vatandaşlara ulaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Bilim Merkezi’ni sanal ortamda ziyaret edenler; Genel Alanlar, Bilimin Sultanları, Atık Kazanı, Vücudumuz, Dünyamız, Evrenimiz, Yeni Ufuklar, Temel Adımlar, Atölye ve Laboratuvarlar, Astrosanat Atölyesi, Bilim Çocuk Kütüphanesi, Konferans Salonları, Planetaryum, Bistlab’ın detaylarını inceleyebiliyor” diye konuştu.