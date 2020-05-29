Bilim meraklıları için ‘Evde Bilimle Kal’ isimli bilimsel içerikler hazırlayan ve Youtube kanalı üzerinden yayınlayan merkez, vatandaşlara ulaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Bilim Merkezi’ni sanal ortamda ziyaret edenler; Genel Alanlar, Bilimin Sultanları, Atık Kazanı, Vücudumuz, Dünyamız, Evrenimiz, Yeni Ufuklar, Temel Adımlar, Atölye ve Laboratuvarlar, Astrosanat Atölyesi, Bilim Çocuk Kütüphanesi, Konferans Salonları, Planetaryum, Bistlab’ın detaylarını inceleyebiliyor” diye konuştu.



