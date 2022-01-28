Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Profesör, 3 (üç) adet Doçent, 3 (üç) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 5 (beş) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.





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