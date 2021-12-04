Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel alacağını duyurdu.
04 Aralık 2021, Cumartesi 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Doçent, 2 (iki) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek) olmak üzere 6 (altı) adet öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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