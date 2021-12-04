Türkiye Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Akademik Personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Akademik Personel alacak

Türkiye

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Akademik Personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel alacağını duyurdu.

04 Aralık 2021, Cumartesi 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Doçent, 2 (iki) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders verecek) olmak üzere 6 (altı) adet öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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