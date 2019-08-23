Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personel alıyor!

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Rektörlük birimlerine 4 Öğretim ve 1 Araştırma Görevlisi alıyor. İşte ilanın detayları…

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yabancı Diller Koordinatörlüğü’ne öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor. Araştırma görevlisi başvurusu yapacak adayların Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olması ve ilk başvuru tarihinde otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Öğretim görevlisi başvurusu yapacak adayların ise İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu olması ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekiyor.

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