Türkiye Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü 6 Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alıyor.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Doçent, 5 (beş) adet Doktor Öğretim Üyesi; 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce Ders verecek) olmak üzere 9 (dokuz) adet öğretim elemanı alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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