Türkiye Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Konya Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 17 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 16:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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