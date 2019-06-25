Konya Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ortak Dersler, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri ve Mülkiyet Koruma ve Güvenlik birimlerine öğretim görevlisi alıyor. İşte başvuru şartları…

Adaylar başvuru için aşağıda linki verilen müracaat formu ve ilanda istenilen diğer belgeler ile müracaat süresi içerisinde ilan edilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlük ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ortak Dersler, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri ve Mülkiyet Koruma ve Güvenlik birimlerine 4 öğretim görevlisi alıyor. Başvuruda bulunacak adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecek. 8 Temmuz’a kadar alınacak başvurular için adaylar belgelerini ilgili birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile gönderebilecek.

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