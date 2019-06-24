Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır." diye belirtti.

İlanla birlikte "Konya Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sıkça sorulmaya başlandı.

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