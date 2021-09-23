Türkiye Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak.

23 Eylül 2021, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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