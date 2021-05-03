Türkiye Konyaaltı sahili, tam kapanmada turiste kaldı

Konyaaltı sahili, tam kapanmada turiste kaldı

Türkiye

Konyaaltı sahili, tam kapanmada turiste kaldı

Antalya'da Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanmanın dördüncü gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu

03 Mayıs 2021, Pazartesi 14:33 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde güneşlenip denize girdi. Turistler çocuklarıyla birlikte yüzüp eğlenirken, kimileri de çocuklarını şemsiye altından izleyip kitap okumayı tercih etti. 


Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri kent merkezindeki denetimlerini sürdürdü. Denetimler nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu.

İbrahim LALELİ/DHA

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