Türkiye Konyaaltı Sahili'ne turist gibi gelmesinler diye polis tek tek kontrol yaptı

Konyaaltı Sahili'ne turist gibi gelmesinler diye polis tek tek kontrol yaptı

Türkiye

Konyaaltı Sahili'ne turist gibi gelmesinler diye polis tek tek kontrol yaptı

Antalya’da Konyaaltı sahilin'de polis turist gibi sahile gelerek sokağa çıkma kısıtlamasının ihmal edilmemesi için pasaport kontrolü yaptı. Konyaaltı Sahili'nin keyfini turistler çıkartıyor.

30 Mayıs 2021, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs tedbirleri kapmasında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde turizm kenti Antalya'da denetimler sıkı tutuluyor.

Kentin ana arterlerinde ve kavşaklarda uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlardaki kişilerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Sahile gelen turistlerin bazıları sıcaklığı 23 derece olan denize girerken, bazıları ise kumların üzerine yatarak güneşin keyfini çıkarttı. Yerleşik yabancıların yoğun yaşadığı kentte bu kişilerin de turist gibi sahile gelerek kısıtlamayı ihlal etmemesi için polis ekipleri sahilde denetim yaptı.

Sahildekilerin tek tek pasaport kontrolünü yapan ekipler, kaldıkları otel bilgilerini de inceledi. 1 Haziran itibariyle başlaması beklenen normalleşme süreci için sahildeki işletmeler de hazırlıklarını sürdürdü.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Rauf Tamer
Güzel ama
Rauf Tamer
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Hakan Çelik
Güzel haberlere ihtiyacımız var
Hakan Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis ayırdı: 9 yaralı var