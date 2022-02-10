Konya’da 12 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Kentte kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak’ta yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.









Öte yandan, Konya’yı komşu illere bağlayan 7 karayolu da tüm aracın ulaşımına açık tutuluyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ’sürgün’ diye bilinen arazideki karların sürüklenerek yolu kapatması ve buzlanma sonucu kayan TIR’lar nedeniyle yol, geçici süreyle ulaşıma kapatılıyor.

DHA