Türkiye Konya’da 12 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Konya’da 12 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye

Konya’da 12 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Konya’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

10 Şubat 2022, Perşembe 21:07 Son Güncelleme:
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Kentte kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak’ta yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.



Öte yandan, Konya’yı komşu illere bağlayan 7 karayolu da tüm aracın ulaşımına açık tutuluyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ’sürgün’ diye bilinen arazideki karların sürüklenerek yolu kapatması ve buzlanma sonucu kayan TIR’lar nedeniyle yol, geçici süreyle ulaşıma kapatılıyor. 

DHA

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