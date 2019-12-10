Konya'nın Karatay ilçesinde olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. 2 katlı kerpiç bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedneine ulaşıldı.

Çok sayıda ekip gönderildi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabah karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.









Cansız bedenlerine ulaşıldı

Arama kurtarma çalışmalarında 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.